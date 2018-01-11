Özgün İrade Dergisi “Kudüs Önderleri Özel Sayısı” Ocak 2018 sayısı çıktı.

EDİTÖR’DEN...

Kudüs özgürlük... Kudüs diriliş... Kudüs direniş... Kudüs sevda... Kudüs adalet... Kudüs özlem... Kudüs tevhid... Kudüs gelecek... Kudüs zamanların kesiştiği yer... Kudüs mekânların birleştiği yer... Kudüs müjdelerin yayıldığı yer... Kudüs İslam’ın mayalandığı yer... Kudüs fetihlerin başladığı yer... Kudüs gündemimizde... Kudüs evimizde... Kudüs şehrimizde... Kudüs kalbimizde... Kudüs dualarımızda... Kudüs için yollara düşenler... Kudüs için fetih düşleyenler... Kudüs için can ve mallarını satanlar... Kudüs için önderlik edenler... Kudüs’ün orduların, milletlerin, düşlerin önüne düşenler... Kudüs tarih boyunca hep bir fetih düşü görülen şehirdir. Nice lider, ordu ve toplumların yüzünü döndüğü bir şehir... Kurtuluşunu ve kurtarıcısını arayan bir şehir olan Kudüs, tarih boyunca birçok önderlerin öncülüğünde özgürlüğünü aramıştır: Talut. Hz. Davud, Süleyman, Musa, İbrahim, İsa(as) ve Hz. Ömer... Selahaddin Eyyubi, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman... Ve yakın tarihin kahramanlarından 2. Abdulhamid... İzzeddin Kassam... Abdülkadir el-Hüseyni... Hüseyin el- Hüseyni... Yaser Arafat... İmam Humeyni... Şeyh Ahmed Yasin... Fethi Şikaki... Abbas Musavi... Rachel Corrie... Necmettin Erbakan... Naci el- Ali... Nizar Kabbani... Nuri Pakdil... Edward Said... Şeyh Raid Salah... Mavi Marmara Şehitleri... Filistinli Kadınlar... Filistinli Çocuklar... Ahed el-Tamimi... Fevzi el- Cüneydi ve Recep Tayyip Erdoğan... Kudüs’ün kurtuluş ümidi, kurtarıcı irade ve bu iradenin önderlerindedir sayılan isimler ve daha niceleri... Geçmiş ve gelecekte bu ümidi diri tutacak, gerçekleştirmek için mücadele edecek önderlerin izinde yürümek sorumluluğumuzdur.

Özgün İrade Dergisi olarak Kudüs Önderleri Özel Sayısında geleceğin önderlerine örnek olacak bu öncüleri hatırlatmak istiyoruz. Kudüs Önderleri, İslam önderleridir. İslam önderleri ancak zulmü sona erdirip adaleti tesis edebilirler. Kudüs Önderlerinin mirası, mirasımızdır, örnekliğimizdir. İşgal ve zulüm varsa, kahramanlar da var olacaktır; gasp varsa direniş de olacaktır. İşte Filistin, el Halil, Batı Şeria, Gazze ve Kudüs ve yeryüzünde isimleri bu sayfaya sığmayacak kadar nice beldelerde, nice ülkelerde zulüm ve işkence, açlık ve sefalet kol geziyor bugün... Tabi ki bu kabul edilemez durum ilanihaye devam edemez. Etmemelidir de...

İşgal ve zulüm bugün İsrail ile özdeşleşmiş olsa da, dünyanın baş belası sadece İsrail’den ibaret değil... Arakan da yapılan katliamı ve bugün yaşadıkları yoksulluk ve sefaleti unutabilir miyiz? İsrail’in adı çıkmış! Suud hanedanlığının yaptığı sinsi düşmanlık gözden kaçar mı? Gayri meşru veto hakkı bulunan(!) ABD’nin başını çektiği o bildik 5 ülkenin insanlığa yaptıkları sayısız kötülükleri unutabilir miyiz? Tabi ki meydan kendilerini akredite etmiş bu zorbalara kalmayacak. Bunlar insanlığın/mazlumların döktüğü gaz yaşları içinde boğulacaklar elbet... Duanın gücü karşısında yenilecekler... İnsanlık sinmeyecek, mazlumlar da, hele Müslümanlar hiç sinmeyecek. İsimlerini andığımız yiğitleri ve şehitleri düşmanlarımız bizden daha iyi tanır; dün de bugün de İslam Ümmeti onların korkulu rüyası olmaya devam edecektir, kimsenin kuşkusu olmasın.

Sevgili okurlar, Kudüs önemli hepimiz için. Kur’an ‘çevresini mübarek kıldığımız yer’ olarak bahseder, bu ifade bile yeter, bu bilinci kuşanmamıza... Ekim sayımız ‘Özgürlüğü Arayan Şehir: Kudüs’ başlığı ile çıkmıştı; bu sayıda ise ‘Kudüs’ün Kahramanları’nı hatırlayalım istedik. Bunlar bizler ve çocuklarımız için sembol isimler.

Meşalelerimiz. Yoldaki işaretlerimiz. Ramazan Kayan hocamızın da belirttiği gibi Kudüs; adımız, andımız, ahdimiz, aşkımız ve aşımız... Kudüs; davamız, derdimiz, dersimiz ve duamızdır...Allah'a emanet olun.

Bu sayının "İçindekiler' bölümü___

Adımız Kudüs- RAMAZAN KAYAN

Hz. Ömer ve Kudüs Emannamesi Modeli- BİLAL SAMBUR

Kudüs Duyarlılığımız ve Manipülasyon Çabaları- YUNUS ÇOLAKOĞLU

Kudüs Üç Bin Yıllık Başkentimiz- ABDÜLBAKİ ÇAĞATAY

Trump, Kudüs Kararıyla ‘Terör’ Diyor- Ali ÖNER

Sultan Abdülhamit ve Filistin Sevdası- VEDAT SAĞLAM

Kudüs ve Mekke- ÜMİT AKTAŞ

Kudüs ve Sorumluluğumuz- NİZAMEDDİN YILMAZ

Kudüs Meselesi ve Erbakan’ın Duruşu- NECİP CENGİL

Selahaddin Eyyubi ve Kudüs’ün Fethi- ADİL AKKOYUNLU

Kudüs, Mavi Marmara ve Kübalı Gençler- NURİ YILDIZ

Kudüs Ziyaretimiz; Dört Günün Hikâyesi… İşgalci İsrail Askeri; Lakayt, Tedirgin, Teçhizatlı- DAVUT GÜLER

Piri Aşk’ın, Aşkı ve Davası Devrimden Özgür Kudüs’e…- RAMAZAN DEVECİ

Rachel Corrie ya da Dengeleri Altüst Eden İsim- FEDAKAR KIZMAZ

Filistin Sorunu ve Edward Said- YUSUF YAVUZYILMAZ

Ey Şehid! Meşalem Olsan Benim!- YASİR ERKUŞ

Abbas Musavi: Bir Fikir Adamı ve Bir Şehid- MUHAMMED DEMİR

Yaser Arafat’ın ‘Kudüs Davası’ İçerisinde Bir Yeri Var mıydı?- SAİT ALİOĞLU

Kudüs Kurtuluş Savaşına Çağırıyor Müslüman’ı- ŞAKİR KURTULMUŞ

Müslüman Kardeşler, Kudüs ve Şeyh Ahmet Yasin- FERHAT ÖZBADEM

Kudüs Müftüsü: Hüseyin el-Hüseyni- MEHMET DEVECİ

Abdülkadir el-Hüseyni- MOİN NAİM

Sen Ağlama Ey Kudüs!- MESUT AYDIN

Dört Kutsal Kitapta ‘Kudüs’- MEHMET KANİ POLAT

Kudüs Kitaplığı/ Derleyen: FEDAKAR KIZMAZ Sinema: Limon Ağacı- MEHMET ÖZDEMİR