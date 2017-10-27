PAUL H. FRY’DAN EDEBİYAT KURAMI

40 yılı aşkın süredir Yale Üniversitesinde ders veren Paul Fry, Önsöz, 26 müstakil bölüm, Ek ve Notlar’dan oluşan kitabında edebiyat kuramının hemen hemen tüm meselelerine temas ediyor.

Yorumlama ve Okumanın İlk Yansımaları, Metin ve Yapı, Yazar (Okur) ve Ruh, Toplumsal Bağlam ve Kuramın İyi ve Kötü Tarafları adını vererek bir araya topladığı bölümlerinde bir metni içeriden ve dışarıdan kuşatan tüm unsurları örneklerle açıklamaya çalışıyor.

Bu örnekler kimi zaman Dünya Edebiyatı’nda klasik duruma gelmiş anlatılardan kimi zaman da daha az bilinen metinlerden oluşuyor. Kimi zaman da film ve şarkılar, ilgili teori ele alınırken örnek olarak söz konusu ediliyor.

Kitabın sonuna Stefan Esposito tarafından eklenen Yorumlama Biçimleri: Edebiyat Kuramında İleri Okuma Rehberi adlı bölüm ise tam bir kılavuz niteliği taşıyor. Kitabın yazıya geçirilmesinde de çok büyük emeği olan Esposito, Paul Fry’ın kitap boyunca ele aldığı kuramların daha temelli kaynaklarını işaret ederek meraklıları için kuramsal bir bibliyografya sunuyor.

Edebiyat Kuramı, Ayşe Demir ve İbrahim Tüzer tarafından Türkçeye çevrildi.