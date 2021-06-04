Elif Mert yazdı... “Şunu unutmayınız ki bilim, insanlardan bütün hayatını feda etmesini bekler. Bu yüzden iki hayatınız olsaydı ikisi de size yetmezdi. Bilim büyük çaba ve müthiş tutku bekler. İşinizde ve arayışınızda turkulu olunuz” ( Ivan Pavlov)

Bilim dünyasının en tanınmış isimlerinden olan Ivan Pavlov’un ünlü “klasik koşullanma” deneyi ile tanırız. Yazar’ın Pavlov’un Becerikli Elleri isimli kitabı ile, Pavlov’un hayatından yola çıkarak, hayatındaki kesitler, önemli olaylar, karakteri, mizacı ile Pavlov’u daha yakından tanıyor, başarı ve motivasyon için iyi bir referans taşıyor.

Kitap, Pavlov’un çocukluğundan başlayarak hayatını bize heyecanla aktarıyor. Pavlov’un hayat hikâyesini merkeze alsa da kitap, okuyucu için bir motivasyon niteliğini taşıyor. Çocukluğu ile başlıyor hikâye. 8 yaşında geçirdiği bir kaza nedeniyle 11 yaşına kadar okula gidemeyen Pavlov, vaftiz babası tarafından hem tedavisi hem de eğitimi ile ilgileniyor. Manastırda vaftiz babasından son derece disiplinli eğitim alan Pavlov, hayatı boyunca tutku ve çalışkanlığın temelini burada atıyor. O kaza olmasaydı ve vaftiz babası onu özel bir şekilde eğitmeseydi, hayatları ellerinin arasından kayıp giden onlarca insandan hiçbir farkı kalmayacaktı. Hangi ortamda ve kim tarafından yetiştirildiğin çok önemliydi; geleceğe atılan tohum yıllar sonra güçlü bir şekilde filizleniyordu.

Pavlov, 1860 yılında çok popüler olan I. M. Seçenenov’un Rus fizyolojisi üzerindeki görüşlerinden çok etkilendiği için onun izinden gitmeyi tercih ederek dini eğitimden fizyoloji eğitimine yöneliyor. Yazar burada hemen okuyucuya yönelerek sizin ilham aldığınız kişi kim diye sorarak okuyucuyu da bir farkındalık yaratmaya çalışıyor. Pavlov, babasının ve çevresindekilerin baskıları ve okudukları kitapların etkisiyle tamamen bilime adıyor kendini.

Başımıza gelen her şey bize değerli şeyler öğretir: Pavlov’un hayatında başına gelen en güzel şey: Şerefima ile evlilik. Her başarılı erkeğin ardında bir kadın vardır sözü, bu kitap da daha da anlam kazanıyor. Çok yoksul olmalarına rağmen mutluydular.

Pavlov, laboratuvarında kendisine yardımcı olan tüm ekip arkadaşlarına “ becerikli ellerim “ diye hitap ediyor. Bu özelliği ile motive edici, bütünleştirici, bir ekip lideri özelliğini tanımlıyor. Ne güzel bir ifade. Bunun için yazar kitabın ismini “ Pavlov’un becerikli elleri “ismini koymuş. “Becerikli ellerim” adını verdiği bu kişiler, Pavlov’un yalnız başına yetiştiremeyeceği birçok araştırmayı yaparak çok önemli sonuçlar elde ediyorlar. Asistanlarının hatalarını hoş görüyor, onlara hata yapmanın ayıp olmadığını söylüyor. Eğer düşünüyor ve bir konuya kafa yoruyorsanız hata yapmak da kaçınılmazdır. Tam bir lider özelliği taşıyan Pavlov’un bu özelliği beni de etkiledi. Her hatanın öğretici bir deneyimi yok mudur?

İlham verici kitaplar arasında yer almalı Pavlov’un Becerikli Ellleri. Bir başarı hikâyesi. Hayatında yaşamış olduğu tüm acılar Pavlov’un yaşamında bir eğitim aracı haline gelmiş ve bu durumda onu pozitif yönde ilerletmiş.

Bahçe işleriyle uğraşan, yüzen, bisiklete binen, romanlar okuyan, her iki elini de kullanan, dinlenirken bile devamlı aktiviteler yapan, kadın haklarına saygılı, yardımcılarına güzel hitaplarla “ becerikli ellerim” diyen, ekip çalışmasına inanan, koşullu refleks buluşuyla hepimizin hafızasından yer eden Pavlov, yazar Mine Şule Enhoş’un kalemiyle okuyucuya eşişiz bir lezzet sunuyor.

Vefatından kısa bir süre önce gençlere hitaben yazdığı mektuptan bir alıntı ile bitirmek isterim:

İkinci dileğim; mütevazı olunuz. Asla her şeyi bildiğinizi düşünmeyiniz. Size ne kadar değer verseler de “ Ben bir cahilim “ deme cesaretini gösteriniz.

Yazar Hakkında

Mine Şule Enhoş, İnsan ve Toplum, Kişisel Gelişim kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Ra'nın Sırrı İle Şifa Anahtarları kitabının yazarıdır.

29 Nisan 1973’te İstanbul’da doğdu. Tamamlayıcı tıp ve koruyucu hekimlik üzerine parapsikoloji, aroma terapi, fitotreapi, bioenerji, kinesiyoloji, reiki, metafizik ve psiko akustik eğitimleri aldı. El refleksolojisi ve inversion yöntemi ile kişilerdeki dimetilt maddesini artırrarak hastalıkları engellemeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Özellikle eller uzmanlık alanı olduğu için bu kitabı yazmak istemiştir.





Mine Şule Enhoş

Pavlov’un Becerikli Elleri

Anatolia Kültür

90 sayfa