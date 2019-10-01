Polisiye Hikâye Seçkisi: Velinimet Kırtasitesi

Türk polisiye kitaplarını keyifle okuyanlar için güzel bir haberimiz var. Polisiye dergi Dedektif’in 2. Yıl polisiye hikâye seçkisi, geçtiğimiz günlerde Herdem Yayınları’ndan çıktı. Dedektif Dergi, üç yılı aşkın bir süredir www.Dedektifdergi.com adresinde, iki ayda bir yayınlanan bir e-dergi. Dedektif’in polisiye hikâye seçkisi, Velinimet Kırtasiyesi on beş farklı polisiye yazarından polisiyenin on beş farklı renginde hikayeler içeriyor. Türk polisiyesini sevenlerin özellikle polisiye hikâye okumaktan hoşlananların keyifle okuyacakları bir kitap Velinimet Kırtasiyesi.

Yok ben Türk polisiyesi okumuyorum, güzel olmuyor diyorsanız eğer, sadece on beş hikaye ile Velinimet Kırtasiyesi fikrinizi değiştirmeye adaya. Tadı damağımda kaldı daha fazla yok mu diyenler için ise Dedektif Dergi’nin websitesinde yüzden fazla polisiye hikâye, okurları bekliyor. Hatta Dedektif’te bir de polisiye yazarlarının kendi hikâyelerini seslendirdikleri bir bölüm var adı da: hikaye dinle. İşten eve seyahat ederken, evi işi yaparken ya da uykuya dalmadan önce kulaklığınızı takıp sesli polisiye hikâyeleri dinleyebiliyorsunuz.

Yeni bir polisiye kitap Velinimet Kırtasiyesi

Polisiye kitap Velinimet Kırtasiyesi, Mete Karagöl’ün Marangozhane adlı öyküsü ile başlıyor. Okurlar Murat Usta ile tanışıyor ve önyargılı davranmanın ne kadar yanlış olduğunu bir kez daha tanık oluyorlar. Ceyda Kiremitçi Vasilev, Apartman adını verdiği hikâyesi ile sizi yeni bir kahraman ile tanıştırıyor. Dedektif Herkül Adnan’ın macerası hakkında bakalım ne düşüneceksiniz. Nurhan Işkın’ın Gölge adlı hikâyesi heyecan dozu yüksek bir hikâye. Kalp atışınız yükselebilir ve biraz gerilebilirsiniz. Neden söylemediniz demeyin sonra. Yetenekli Bay Haydar ile Reha Avkıran, yetenek ile zekanın birleşince nelerin başarılabileceğini anlatıyor; iyi veya kötü olarak elbette. Suçluların dünyasında kısa bir gezinti için mutlaka okuyun. Orçun Yenilmez, Başkomiser Cengiz ile bir intihar vakasını araştırıyor. Ona katılıp bu araştırmada detayların peşinden koşmaya hazır mısınız? Polisiye hikâye kitabına adını veren hikâyesi ile Onur Okan bizi bir ufak esnafın ekmek teknesine, Velinimet Kırtasiyesi’ne götürüyor. Biraz garip isimli bu ufak dükkânda neler dönüyor oysa herşey normal gibi? Kapıdaki Tişört isimli Öyküsü ile İzzet Otru, Erhan Amir, Doğan Amir ve Ersin’le yine bir maceranın peşindeler. İster istemez onların peşinden bir araştırmanın parçası olacaksınız. Nilgün Kolgar Çalışkan, kadın polis karakteri Seden Komiser ile zorlu bir dosyayı aralıyor. Olayın çözümü hem zekâ hem cesaret istiyor bakalım bu kadın komiser olayı çözebilecek mi. Necati Göksel, polisiyeseverleri, farklı türleri bir arada buluşturan Gabriel adlı hikâyesi ile düşünmeye davet ederken sorular sormamızı sağlıyor. Necva G. Esen ise, bizi İngiltere’de, gizemli bir olayın içine bırakıyor. Funda Menekşe Hepsi Canavardı adlı öyküsü ile ‘suç’ ve ‘kavramlarını düşündürüyor bize. Turgut Şişman’ın hikâyesi de İngiltere’de geçiyor. Gerçekten Moby Dick ile karşılaşacak mıyız? Tuğba Turan, Türkiye’nin ilk Ermeni kadın dedektifi Tilda ile yine bir maceranın peşinde. Ya bu kadın dedektif macerayı ya da maceralar bu kadın dedektifin peşini bırakmıyor. Polisiyenin başkenti Londra’da ünlü şarkıcı Amy Winehouse’dan İngiltere Kraliçesi’ne, İngiltere Başbakanından Londra’da bir Türk Polisine kadar renkli karakterler ile karşılaşıp eğlenceli bir maceranın peşine takılıyouz. Haluk Seyit’in Esrarengiz Adam adlı öyküsünü ilgi ile okuyacağınızdan eminim. Dedektif romanları yazarı Gencoy Sümer de Uyku adlı öyküsü ile