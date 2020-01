Raşit Ulaş Neler Okuyor?

Sizin için kitap nedir?

Bugünkü moda tavırla kitaba bir fetiş nesnesi olarak yaklaşmıyorum. Kitap romantizmini çirkin buluyorum. Herkesin kitap okumak zorunda olduğu düşüncesini ise enetelektüel faşizm olarak değerlendiriyorum. Herkes kitap okumak zorunda değil. Okumanın değerini tahfif etmiyorum burada, o şekilde anlaşılmasın ama günde 12 saat boyunca bedeniyle çalışarak para kazanan bir insanın akşam evine geldiğinde kitap okumasını beklemek faşizan bir tavır olur. O insan kitap okuyamaz mı? Elbette okuyabilir ama bunu bir zorunluluk haline getirmek çok saçma. Bu tamamen kişisel bir şey.

Kitap benim için ihtiyaç çünkü işim kitapla. Kalem, kâğıt ve klavye ne kadar ihtiyaçsa kitap da benim için ihtiyaç. Kitabı bir hobi ve zevk olarak görmüyorum. Mecburiyet olarak da görmüyorum. Tamamen yemek yemek, su içmek gibi bir ihtiyaç benim için. Bu da işimle alakalı olduğu için. Yemek yiyerek yaşamı idame ettiriyorsak daima okuyarak da var olduğumuz bilgi seviyesinin ve estetik duyuşun üzerine koymak gerekiyor, bunun için ihtiyaç. Tabii bununla birlikte daha özel anlamları da var benim için kitabın. Sevdiğim yazar ve şairlerin imzalı kitaplarını topluyorum. Bu yaşayanlardan da olur vefat edenlerden de olabilir. İmzalı kitaplar benim için önemli. Bir de İsmet Özel’in kitaplarının bütün baskılarını topluyorum.

Başucu kitabınız var mıdır?

Var evet. Karacoğlan ve Yunus Emre Divanları, Erbain ve Of Not Being A Jew, Büyük Saat, Çobanoğlu’nun üç şiir kitabı.

Tekrar tekrar okuduğunuz bir kitap var mıdır?

Tekrar tekrar izlediğim film sayısı kitap sayısından daha fazla. Şiir kitaplarının dışında söyleyecek olursam Ömer Lütfi Mete’nin “Allahsız Müslümanlık” kitabını birden fazla kere okudum ama çok büyük ihtiyaç hâsıl olmadığı takdirde bir kitabı birden fazla okumuyorum. Zaten okurken aldığım notlar kitabı tekrar okumamı gerektirmiyor.

Okumalarınızı neye göre belirliyorsunuz?

Yukarıda da söylediğim gibi ihtiyaca göre belirliyorum. Kendime belirli periyotlar belirler ve o periyotlarda ne okuması yapacağıma karar veririm. Örneğin bu altı aylık periyotta Türk mitolojisi okuması yapacağım diyelim. O konuyla ilgili yazar ve kitaplar belirleyip içinden seçmeler yapıp kitapları satın alıyorum ve o altı ay boyunca onu okuyorum. Elbette şiir ve roman okumaları devam ediyor bu süreçte.

Bu aralar neler okuyorsunuz?

Bu ara okuma periyodumu psikoloji üzerine belirledim. Freud, Jung, Fromm, Adler, Bowlby gibi bilim adamlarının kitaplarını, uzman bir arkadaşımın rehberliğinde seçmeler yaparak aldım ve psikoloji, onun özelinde de narsisizm üzerine okuyorum. Bununla birlikte bir senaryo çalışmam için, çalıştığım konu üzerine okumalar yapıyorum.