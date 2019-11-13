Reşit Güngör Kalkan İle Kitaplarının Hikâyesini Konuştuk

-İlk kitabınızın yazılış öyküsünü bize anlatır mısınız?

-Üniversite yıllarımda ve sonrasında uzunca bir süre denemeler yazdım. O yıllarda ulusal bir gazetenin kültür-sanat sayfasında düzenli olarak yayınlandı bu yazdıklarım. 28 Şubat’ın hemen ertesinde yazılan bu denemeler, aslında bir zorunluluk olarak doğdu. Zira siyasetin gölgesine düşürmekten özellikle kaçındığım kalemimi, salt ‘insan’ temelli bir çizgiye çekmenin uğraşısını verdim sürekli. İnsan ve sanat arasında gidip gelen hayat, yazdıklarınızı bir müddet sonra iki kapak arasında durdurmaya zorluyor tabi. Maraş’ta İnsan Saati yayınları vardı o dönem. Yirmi yıl öncesinden söz ediyorum. Oldukça mütevazı bir faaliyet içinde ve iki kişinin omuzlarındaydı yayınevi. Bir vesile ile tanıştık ve dosyamı sundum, kabul ettiler. Hiç unutmuyorum, kitabın baskı aşamasında, yayınlanacağı günün gecesinde, köhne bir otelde kalmış ve heyecandan sabaha kadar gözüme uyku girmemişti. İlk kitabımdı “Sürgün Aşk Düğünleri” Ben hâlâ o ilk kitabımdaki samimiyeti, içtenliği yakalamaya çalışırım aslında. Maraş’tan kucağımda bir koli kitapla minibüse bindiğimde, ‘yazar’ olmanın kıvancını iliklerime kadar yaşadığımı sanıyorum.

-Yazmasaydınız delirir miydiniz? Yazmak sizin için ne anlam ifade ediyor?

-Yazmasaydım elbette delirmezdim fakat çok sağlıklı ilişkiler de geliştiremezdim çevremle diye düşünüyorum. Bir yaranız var ve sürekli kanıyor… Pansuman filan değil bu, hayır! Mutlaka yazmalıyım, çünkü ruhumu sağalttığına inandığım tek şey okumak ve mümkün olduğunca kaliteli yazmak. Çünkü büyük bir korku bu bendeki; kötü yazmak! O yüzden Türkçeyi bütün ışıltısıyla gösterme çabasıyla yazma gayretim oldu sürekli. Delirmek sanırım benim için yazmamaktan çok daha güzel yazmak endişesiyle olabilir ancak.

-Size göre okumak, yazmanın neresindedir? Okumadan yazmak mümkün mü?

-Öyle sanıyorum ki okumanın lezzetine varmak, yazmanın fersah fersah üstündedir. Nihayetinde bir anlam derinliği arayışı içerisinde tükettiğimiz ömür, bizlerde daha çok okur olarak karşılık buluyor. Yazının derinleşmesi, mânâya dair endişe taşıması ve ulvîlik kesbetmesi ancak düzenli okumayla elde edilebilecek bir şey. Bu tutumu fazlasıyla önemsiyorum aslında; okudukça derinliği artan bir bilgi açlığı eşliğinde gönül sıkletini taşımak için gösterilen çaba elbette kutsaldır. Bilgi birikimi beraberinde getirir ve derinlikten mahrum, aşkın bilgi bizlere ne fayda sağlayabilir ki? Okumadan yazmak sözünü ettiğim derinliği elde etmek noktasında mümkün değil tabi. Yüzeysel bir metinde dahi kıtlık çektiğimiz kelime basitliği içinde bunu görmek her zaman mümkün.

-Tamamlanan veya tamamlamaya çalıştığınız çalışmalarınız hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

- Nuri Pakdil biyografisi hemen hemen bitmiş durumda. Ayrıca İsmet Özel ile ilgili üçüncü bir kitap hazırlığım da bitmiş sayılır. Mitat Enç biyografisi baskıda şu an. Yeni denemelerimi bir araya getiriyorum. Bunların yanında yayına hazır bitmiş üç romanım da bekliyor şimdilik.

-Şu sıralar okuduklarınızı bizimle paylaşır mısınız?

-Değişik türde farklı okumalar yapıyorum. Evde ve okulda bulunan kitaplar bittikçe sürekli değişiyor. O yüzden bu soruya açık bir cevap veremeyeceğim.