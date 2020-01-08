Reşit Güngör Kalkan Neler Okuyor?

Sizin için kitap nedir?

Kitap, varlığı içkinlik olarak anlamlandıran, varlığa yeniden bakışımızı ve onu yeniden düşünmemizi sağlayan biricik nesnedir.

Başucu kitabınız var mıdır?

Evliya Çelebi Seyahatnamesi başta olmak üzere, İbni Battuta ile birlikte daha çok Binbir Gece Masalları ve Tûtîname vazgeçilmezlerim arasında yer alırlar.

Tekrar tekrar okuduğunuz bir kitap var mıdır?

İsmet Özel kitaplarının büyük çoğunluğunu üçer beşe defa okudum. Aynı şekilde Cemil Meriç, Necip Fazıl Kısakürek, Ferit Edgü, Faik Baysal da bu zümredendir.

Okumalarınızı neye göre belirliyorsunuz?

Bir yazar olarak sorumluluklarım var; önce kendime karşı elbette. Bilinç keskinliği açısından olduğu gibi rafine bir ruh titizliği açısından da bir tercih söz konusu.

Bu aralar neler okuyorsunuz?

Karışık bir okuma programı içindeyim. Nuri Pakdil okumalarımı tamamlamış durumdayım. Beşir Ayvazoğlu’nu özellikle takip ediyorum.