Sufi Kitap'ın tasavvuf alanında yayına aldığı kitapların birçoğu saklı kalmış bir hazinenin tekrar gün yüzüne çıkarılması kadar değerli. Tasavvufun birincil ana kaynaklarının yanında gözden kaçmış ve birçoğu insanın maneviyat yolunda uyması gerekenleri birebir reçetelendirmiş tedavi vesikaları. Bu kitaplardan biri olan Ebu Abdurrahman Sülemî'nin yazdığı Ruhun Hastalıkları ve Çareleri çevirisiyle basılan kitabıdır. Ebu Abdurahman Sülemi 936 yılında dünyaya gelmiş, tasavvuf terbiye ve eğitiminin yanında fıkıh, kelam, hadis, ve tefsir alanında da kendini geliştirmiştir. Sülemî’nin günümüze kadar gelmiş küçük ve büyük hacime sahip otuzu aşkın eseri mevcuttur. Bu eserlerde tasavvufi konular dışında Kur’ân tefsiri, hadis ve biyografi içerikli eserler de bulunmaktadır.(syf8)

Ruhun Hastalıkları ve Çareleri kitabı 117 sayfadan oluşan ve tasavvufa meraklı kişilerin ilk intisabı ve sonrası için kılavuz oluşturacak kısa ve net uyarılardan meydana gelmektedir. Bedenin temizliğinin daha ötesi olan kalp temizliği tasavvuf öğretisinin temelini oluşturur. İbadetler ve kulluk vazifeleri her Müslüman için yapılması esas olan vecibelerdir. Bu vecibeleri yerine getirirken ve sonrasında devam eden kul olma yolculuğunda insanlarda kendini gösteren nefsani eksikler ve hastalıkları 70 başlık altında toplayan Sülemî bunlarla baş edebilme yollarını Kur’âna ve hadise dayanan bir reçeteye sunmaktadır.

Tasavvuf, kendini bulma yolculuğudur. Bu yolculuk ta karşılaşılan sıkıntılardan biri kendini kurtulmuş ve arınmış sanma gafletidir. Bu gaflet dünya hayatı içerisin niyet de kendini diğer insanlarla kıyaslama ve yaptığı şeyleri büyük görerek diğer insanlardan üstün olduğunu düşünme durumudur. Ancak kendini çevresindekilerden üstün görmek ruhsal bir hastalıktır ve kişinin kendini daha tanımıyor olduğunun bir göstergesidir. Mümin kişi din kardeşleri için daima iyi duygular beslemeli ve gördüğü her müminin kendinden üstün bir hal taşıdığına inanmalıdır. (syf107)

Müslüman sadece şeklen değil tüm hal hareketleriyle bu vasfı taşıyor olma mecburiyetinde olan kişidir. Müslümanca yaşamak ihmal ve ciddiyetsizlik barındıracak bir kavram değildir. İbadette gevşeklik ve bezginlilk, iyi işleri erteleme, yaptığının karşılığını bekleme, ihlassız iştahsız ibadet etme, çok ve gereksiz konuşma, Müslümanın uzak durması gereken hastalıklı hallerdendir. Bu hallerin kişiden kişiye farklılık gösterdiği, bu hallerden kurtulmak için neler yapılması gerektiği değinilen diğer hususlardandır.

Ayrıca mümin övülürken de yerinirken aynı tavrı takınmalı, Allah’ın kendisi için seçtiği yolun zorluklarına katlanabilme cesareti gösterebilmelidir. Bu tavrın oluşması için bir insanda nelerin az nelerin daha çok ön plana çıkarılması gerektiğine değinen kitap, dünyaya bağlanma, aç gözlülük, hırs ve rızk kaygısı gibi hastalıkların sonuçlarının nelere yol açacağını hakkında örnekler sunmaktadır.

İnsanlar yetiştiği yerlerin, büyüdükleri ailelerin, besledikleri kaynakların toplamıdır. Bu nedenle insanların tümünde farklı manevi hastalıkların kendini göstermesi ve bu hastalıkların birinin veyahut birkaçının esareti altında bir ömrün sürülemeyeceği bilinmelidir. İnsan her zaman iyiye ve daha iyiye istikametini toparlamak kendini bilmen kendini keşfetme ve yüce yaratıcının içimize üflediği o asıl ışığa doğru emin adımlarla yürümelidir. Bu kitap ışığı bulma yolunda karşılayacak güçlükleri, görülmeyen sıkıntıların sebeplerini bulmak için okunması gereken bir eser.

Ruhun Hastalıkları ve Çareleri

Ebu Abdurrahman Sülemî

Çeviri: Cemal Aydın

Sufi Kitap Yayınları

5. Baskı

Mart 2020, İstanbul