Ruhunu Şeytana Adayan Bir Yazar: Paulo Coelho

Simyacı, Türkiye’de ilk baskısını yaptığında takvimler 1996 yılıydı. Ülke gündemi epey yoğundu, o senelerde Türkiye Gümrük Birliği’ne dahil edildi, Sabancı Holding cinayeti vardı, Özdemir Sabancı öldürüldü, Avrasya Feribotu Çeçenliler tarafından kaçırıldı, Uğur Dündar’ın spiderman gibi o feribota inişi zihinlerimizde hala canlanıyor, çok üşümüştü zavallı. Vehbi Koç’un ölmesi, Tansu Çiller başbakanlıktan ayrılarak örtülü ödenekten 500 milyar lira para çekti, bu paranın akıbeti hala meçhul, Selçuk Parsadan isimli meşhur dolandırıcının ismi ile çalkalanan bir yıl idi 1996.

Ülkemizde yazarının isminden ziyade eseri bilinen Paulo Coelho’nun Simyacı adlı eseri işte bu sosyo-politik ortamda yayınlandı. İlk baskısı öyle hemen kısa bir sürede tükenmedi, birkaç yıl arayla yeni baskıları yaptı, benim okuyuşum ise 2000’lerin başındaydı, o zamanlar ülke gündemi artık daha başka başka olay ve olgularla meşguldü. Son zamanlarda ise peş peşe baskılarla 144. baskısına ulaşan bu eser, Türkiye’de büyük kitlelerin ilgisini çekmiş, çekmeye de devam ediyor.

Kitap, evet iyi bir anlatım, iyi bir kurgu ile 1988 senesinde yazılmış bir kitap. Dünya çapında önemli başarılara ulaşmış, dünya genelinde yazarını duyuran bir kitap olmuş, yazarı bu kitapla da dünyaları kazanmış. Bundan sonra yayınlanan kitapları bu kitabından daha kötü bile olsa yayınlanmış, onlar da sırf bu kitabı çok sattığı için çok satmış, bu satışlardan da yine başka başka dünyaları kazanmış, yetmemiş dünyaları dünyalar ile savaştırarak da başka dünyaları kazanmıştır yazar.

1947 doğumlu yazar satanist yazar, satanistlik iddiası Fernando Morais tarafından yazılan ve dilimize de çevrilen Bir Savaşçının Yaşamı adlı Paulo Coelho’nun biyografi kitabında geçiyor.

Vakti zamanında büyük bir yazar olabilmek için ruhunu şeytana adayan biri olduğunu, bu amacının gerçekleşmesi için her türlü şeyi yapmaya hazır olduğunu, adaklar adadığını, farklı ritüellerde bulunduğunu Fernando Morais, Coelho’nun günlüklerinden ve kendisiyle görüşmelerinden yola çıkarak aktarmaktadır.

Merak edenler açıp okuyabilir. Ruhu şeytan tarafından esir alınmış mı alınmamış mı bilemiyoruz fakat; yazarlıktan artık kapitalist bir yazar olmuş ve milyonlarca para kazanarak paranın esiri olmuş ve yazısını paraya kurban etmiş bir yazar olarak dünya sahnesinde boy göstermeye devam etmiş.

Simyacı ya da Coelho’nun diğer eserlerini uzun uzadıya anlatacak değilim.

Bizim Türk okurları bir eseri popisine göre değerlendirir ve biri okumuşsa kendisi okumazsa eksik atfeder kendisini. Bu duyguyla hareket ettiği için her evde artık Simyacı’dan birkaç tane kitap bulmak mümkün.

Paulo Coelho’nun artık tövbe edip ihtiraslarının kurbanı olmaktan kurtulup kendi nefsiyle muhasebe içerisine girmesini ve insanlık adına iyi işler yapmasını, hayır hasenat işlerine girmesini öneririz. Çeşme, sebil, yol, köprü gibi işlere girişmesini, sokakta kalanlara yardım etmesini öneriyoruz. Belki bu vesileyle de Allah onu affeder.