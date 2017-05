Rüyalarımızı Görmezden Gelemeyiz

İlim ve İrfan dergisinin Mayıs sayısı (sayı: 57) rüya dosyasıyla çıktı.

İstikrarlı yürüyüşünü sürdüren dergi, ele aldığı konulara tasavvufi bakışla yorumlar getirmeye devam ediyor. Dergide dosya kapsamında Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Ali Akpınar ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz’ın yazıları yer alıyor.

Prof. Dr. Süleyman Uludağ, rüya kavramını mutasavvıfların gözüden değerlendiriyor. Rüya sadece takva sahibi salih ve dindar mü’minler için değil bütün Müslümanlar için hatta gayr-i müslimler de dahil olmak üzere bütün insanlar için bir bilgi edinme, az çok geleceklerini görme yoludur, tıpkı basiret ve feraset gibidir, diyor Prof. Dr. Uludağ.

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz, rüyada temel ölçünün ne olması gerektiğini anlatıyor. Yrd. Doç. Dr. Baz, rüyaların rahmani, şeytani ve nefsani olarak üçe ayrıldığını da vurguluyor.Prof. Dr. Ali Akpınar ise yazısında Kur’an-ı Kerim’de rüyaları anlatılan peygamberler üzerinden bir değerlendirmede bulunuyor. Prof. Dr. Akpınar şu uyarıda bulunuyor: Rüya tabiriyle meşgul olan kimsenin dini bakımdan güvenilir, özü sözü doğru, imanlı ve salih biri olması şarttır.

Derginin orta sayfalarında düzenli olarak sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi bu sayıda, İlahi gazaba dikkat çekiyor. Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi şu ikazda bulunuyor: Yüce Allah gerçekten cömerttir. Hazineleri bitmez tükenmez. Yüce Allah –haşa- kullar gibi değildir, verdiğine pişman olmaz. Ancak isyan edip nankörlük gösterenden çeker alır. O’na karşı gelen, O’nunla savaşan, bu nimetlerle O’nun yasaklarını çiğneyen kimseleri hak ettikleri şekilde cezalandırır.

Kalbimiz hazır mı?

Derginin bu sayısında Said Yavuz tevbe kavramı etrafında insanın yüzünü Hakk’a dönmesini, samimi tevbesini anlatıyor. Prof. Dr. Kadir Özköse Afrika’da faaliyet gösteren Ticaniye tarikatını ve bu tarikatın kurucusu büyük sufi Ahmed Ticani’nin portresini kaleme almış. Prof. Dr. Selahattin Yıldırım ise mürüvvet kavramı etrafında bu kavramın kalbe dair izlerini anlatıyor. Mürüvvettin meşakkatle, mihnet ve zorluklar birlikte olduğunu vurguluyor, Prof. Dr. Yıldırım. İslim Gümüştekin, bu sayıda cennet ehlinin efendisi, Resulullah Efendimizin torunu Hazret-i Hasan’ı anlatıyor: Hazret-i Hasan, son derece yumuşak huylu ve cömert bir kişiliğe sahipti. Yrd. Doç. Dr. Abdulcebbar Kavak, Ramazan-ı şerife kalben yapılması gereken hazırlığı anlatıyor. Kübra Zümrüt Orhan, Nakşibendiye tarikatının on bir ilkesi olan kelimat-ı kudsiye hakkında bilgi verdikten sonra, ilk ilke huş der-dem kavramını anlatıyor. Orhan’ın bu yazıları her ay bir ilkeyi anlatacak şekilde dergide devam edecek. Mona İslam ise insanın iradesi ve hayatı hakkındaki bağa dikkat çekiyor. Ahmet Edip Başaran bu sayıda arayışa devam ediyor, Fatma Atıcı’nın Ten Cehennemdir romanı etrafında tenden cana geçişin anlamını vurguluyor. Mustafa Nezihi Pesen Kırkambar sayfalarında okurlara tadımlık bilgiler sunmaya devam ediyor. Kemal Özer ise sağlıklı et meselesi üzerinden modern zamanlarda insanoğlunun hayvanlara ettiği zulümlere dikkat çekiyor.

Gülbahçe çocuk ekiyle birlikte İlim ve İrfan dergisi Mayıs sayısında okurun düşüncesinde ötelere kapılar açmaya devam ediyor.

