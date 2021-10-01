Safvan bin Muattal’ın Biyografik Romanı Çıktı

Adıyaman ili sınırları içinde medfun olan Safvan bin Muattal’ın hayatını roman olarak işleyen Ferhat Özbadem, roman ve edebiyat sever gençlerin sahabe Safvan bin Muattal’ın tanınması amacı ile bu eseri kaleme almıştır. Eser Çıra Genç etiketi ile neşredildi.

Yeryüzünün yıldızları olan sahabenin tanınması ve anlaşılması için verilen her emek değerlidir. Hele de roman tadında emekler daha da değerlidir. İslam medeniyetinin yeniden inşası köklerimizi tanıyıp geleceğe dönük eserler tasarlamak ile mümkündür. Safvan bin Muattal romanı köklerinden beslenen bir eserdir. Bugünün ve yarının Safvanlarının yetişmesine vesile olması niyeti ile kaleme alınmıştır.