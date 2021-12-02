Uzmanlar, bugünkü beslenme alışkanlıklarımızı devam ettirmemiz halinde, halihazırda diyabet ve obeziteyle mücadele eden çocuklarımızın henüz yirmili yaşlarında çok daha zorlu hastalıklarla tanışacağını öngörüyor. Onları, hayatlarının en güzel ve verimli çağında böylesine çetin bir yaşam mücadelesinin içine itmek yerine bir an önce ve hiçbir bahaneye sığınmaksızın yaşam tarzlarını değiştirmemiz gerekiyor.

Bu bilinci oluşturabilmek ve sorunu temelden çözmek için konunun en önemli muhataplarına, çocuklarımıza hitap ederek Sağlıklı Beslenme Hikâyeleri 5'li Set'i hazırladık.

Gıda mühendisi yazarımız A. Erkan Akay'ın farklı tarzı ve özgün hikâyeleri, çocuklarımızı faydalı lezzetlerle tanıştırıyor ve sağlıklı bir hayatın temellerini atıyor. Öğretmenlerimize ve ebeveynlerimize de kılavuz niteliği ile keyifli okumalar vaad ediyor.

Erkan Akay

1981 İstanbul doğumlu. Orta öğrenimini Kültür Koleji Fen Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

2012 yılından bu yana Bilgin Atıcılık Spor Kulübü Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015 yılından bu yana Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Teknik Kurul Başkanlığı, 2017 yılından bu yana Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezleri Atıcılık Komisyonu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.Ulusal ve uluslararası düzeyde başarıya ulaşmış birçok sporcunun yetişmesine idareci olarak katkıda bulunmuştur.Ardından, geleceğimizin inşasına katkı vermek dert ve niyetiyle çocuk-genç kitapları yazmaya yönelmiştir. Konya'da ikamet etmektedir.

Hayykitap'tan yayımlanan kitapları:

Pancar Bey Mısır Adam'a Karşı, Ocak 2018

Havuç Kardeşliği, Ocak 2018

Kahramanlar Ne Yer? Ocak 2018

Gezegenleri Yedik Doymadık, Ocak 2018

Ateşbaz Dede'nin Çırakları, Ocak 2018

II.Abdülhamid'in Hafiyeleri,Ocak 2018

Resimleyen: Nur Dombaycı

Çocukken, yazarların kendi yazdıkları kitabı resimlediklerini sanan Nur Dombaycı, oynadığı öğretmencilik oyununda kendi yazdığı hikâyeleri resimlemekle çizerliğe başladı. Büyüyüp birçok yayıneviyle çizer olarak çalıştıktan sonra hem yazıp hem çizerek yazarlık yolundaki ilk adımını da attı. 27 yaşında, evli ve Emir'in annesi. Üniversitede Bilgisayar Programcılığı okumuş olsa da sonrasında nihayet hayali olan Türk Dili ve Edebiyatı okudu. Hayal kurmayı, resim çizmeyi, yazmayı, okumayı, öğrenmeyi ve çocukları çoook seviyor.

Sağlıklı Beslenme Hikâyeleri 5'li Set'te Yer Alan Kitaplar: