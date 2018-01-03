Şairler ve Sinemacılar Ayasofya’ya Konuştu!

Said Yavuz’un derginin yayın danışmanlığına gelmesiyle birlikte Ayasofya dergisinde yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor.

Soruşturma ve söyleşileriyle daha önce de dikkatleri üzerine çeken dergi, Ocak-Şubat 2018 dönemi 21. Sayısında iki soruşturma ve iki söyleşiye birden yer veriyor:

Sünnete saldırılar karşısında şairin görevi soruşturmasına Ahmet Edip Başaran, Ahmet Murat, Harun Yakarer, Mustafa Akar, Mürsel Sönmez, Nurullah Genç, Orkun Elmacıgil, Raşit Ulaş ve Süleyman Ragıp Yazıcılar gibi her kuşaktan ve meşrepten şair katıldı.

Bu soruşturmayı yöneten Said Yavuz, “Ey şair, sırtındaki peygamber hırkasının hakkını vermek senin omuzlarındadır” diyerek şairlere eserleriyle sünnete sahip çıkma çağrısı yapıyor.

Bülent Özdaman’ın; Abdulhamit Güler, Ayşe Şahinboy Doğan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Elif Eda Karagöz, Gülcan Tezcan, İhsan Kabil, Muhammed Erkam Bülbül, Mustafa Toprak, Nazif Tunç, Şeyma Nur Kırmızı ve Yıldız Ramazanoğlu ile büyük emekler neticesinde gerçekleştirdiği Sinemada peygamber temsili soruşturması.

Furkan Çalışkan ile son çıkan şiir kitabı Türkiye Saati üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirilmiş. Harun Yakarer’in sıkı sorularına Furkan Çalışkan’dan sıkı cevaplar…

Yakup Öksüz ile Üsküdar Gençlik ve Spor Hizmetleri’nin gerçekleştirdiği Ailemle Huzurda etkinliği özelinde bir gençlik söyleşisi…

Bu sayıda dikkat çeken eserlerden bazıları:

Notlar Dergisi Yayın Danışmanı Sait Mermer’den dosya konusuna katkı niteliğinde çok önemli bir makale: İslâm’a Giden Ehl-i Sünnet Yolu.

Süleyman Ragıp Yazıcılar’dan içli bir şiir: O’nun İzi

Mustafa Miyasoğlu’nun dâva mirasını da yüklenen oğlu Emre Miyasoğlu’ndan güçlü bir şiir: Hasbünallahu ve Ni’mel Vekil

Prof. Dr. Lütfi Bergen’den dikkat çeken bir makale: Medeniyet ve Yeni Bir Dünya Kurmak

Mehmet Burak’tan İbrahim Tenekeci’nin son kitabı Geldik Sayılır üzerine bir kitap yazısı.

Yusuf Bilâl Aydeniz’den kafa karışıklığını giderecek bir makale: Ayasofya, Kudüs, Türkiye ve İslâm Dünyası

Bülent Özdaman’dan çok okunacak bir sinema yazısı: Semih Kaplanoğlu’nun dikkatleri çeken Buğday / Grain filmi üzerine Hakikat Sinemasının Son Hasadı: Buğday başlığıyla…

Arka Kapak Şiiri genç şair Ömer Faruk Topçu’dan: Çelenk Görüntüsü

Şiirden bir dize:

Kaç kere daha üzgün gezmeli hangi yerleri

bulmak için o nazik ve yıkıcı kelimeyi

Ayrıca bu sayıda şiirler, denemeler, makaleler, çizgiler, çeviri şiirler, geçmiş sayılarda da olduğu gibi şahsiyet, portre, hâtıra, hareket fikriyatı, hazîrelerimiz hazînelerimizdir, kadrajın dilinden ve mimari üzerine devam eden seri yazılar ve eserler yer alıyor.

İki aylık edebiyat ve dava dergisi Ayasofya, dolu dolu içeriğiyle Ocak-Şubat 2018 sayısıyla Kitap Yurdu, Babil gibi online satış siteleri, kitabevleri ve bayilerde…

Ayasofya dergisine aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

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