Salih insanlara çıksın yollarınız.. Kaderine terk edilmiş yürekler, unutulmaya mahkumdur her daim ama bazı yüreklerde hariç, bazı anlarda hariç.

Her sayfası başka bir dünyaya yolculuğa çıkartan Salih’in Şehirleri iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Hz. Salih’in Semud kavmine yaptığı tevhit çağrısı ve Semud kavminin Hz. Salih’e olan tutumu ve sonucunda nasıl helaka uğradığı ayetlerle anlatılmaktadır. İkinci bölümde zahir ve batın ayırımı anlatılmaktadır.

“Ama eğer kalpler katılaşmışsa, duygular buz çölünce yol alıyorsa, cehalet bilginin yerini almışsa, merhamet kaldırılmışsa yüreklerden, öte inancı kaybolmuşsa, hesaba çekilme kaygısı taşımıyorsa, Allah’ın sınırlarını aşma gibi bir endişesi bulunmuyorsa insanın, artık o insandan korkulur. Böyle bir insan her şeyi rahatlıkla yapabilir; her suçu vicdanı sızlamadan işleyebilir; her cana acımasızca kıyabilir ve gayesi için her yolu meşru görebilir.”

Yazarın bu cümleleri Salih’in Şehirleri’nden zamanın şehirlerine ne de güzel çarpıyor. Hz. Salih’in kıssasından yola çıkarak günümüz şehirlerine, yaşantılarına ve salih amelin güzelliklerine dikkat çekilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de geçen kıssaların mekan değişse de her zamanı kapsadığı ve bizden sonraki zamanları da kapsayacağına değinilmiştir. Yani Kur’an-ı Kerim’in evrenselliği, güncelliği her sayfada apaçık karşımızda durmaktadır.

“ Şimdi Salih’in Şehirleri ıssız, sessiz ve hüzünlü. Bir zamanlar medeniyet merkezi olan bu şehirlerin sokaklarında artık çöl otları, kum fırtınaları dolaşıyor. “ Şehirler de insana benzer” derler. Her şehir bir yolculuktur. Her şehrin kendine özgü bir hikmeti, efsunu, arzusu, korkusu, kokusu vardır. Derin şehirler vardır, sığ şehirler vardır. Özlenen/özleten şehirler vardır, nefret edilen, kin duyulan şehirler vardır. Masum şehirler vardır, günahkar şehirler vardır. Evet, şehirler insanlara benzer. Gövdeleri, ayakları, dudakları, gözleri, yürekleri, hafızaları, aşkları vardır. Ama hiçbiri Salih’in Şehirleri kadar yalnız olmamıştır. Suskun Ölüler Şehri’dir Salih’in Şehirleri; geçen yolcuların hızla, ürkek, tedirgin ve ibretle baktıkları.”

Kitabı okurken ölümü her soluğunuzda, her an yanı başınızda hissedebilir, Salih’in Şehrinde nefes alabilir, şükredebilir, sorgulayabilir, zamanın şehrine gelip, kıyaslayıp, iç muhasebenizi yapmak isteyebilirsiniz. Hatta bir gün Salih’in Şehirleri’ne de gitmek isteyebilirsiniz.

Salih'in Şehirleri

Necmettin Şahinler

İnsan Yayınları

118 Sayfa