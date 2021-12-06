Sanatçının Yolu Nereye Çıkar

İçinizde bilmediğiniz bir sanatçı vardır... Eğer biliyorsanız, evrenin başlangıcından beri biliyorsanız hemen evet deyin. Mevlana'nın bu sözü her insanın içinde bir sanatçı olduğunu bilir ise ancak, sanatını ortaya koyabileceğine dair bir anlam düşündürür. "Her çocuk bir sanatçıdır. Sorun, büyüdükten sonra da sanatçı olarak kalabilmektir" derken Pablo Picasso, içimizdeki çocuğu ihmal edişimizi yüzümüze nasıl da vurmaktadır.

Julia Cameron; "sanatçılar, kendilerini başkaları tarafından başka bir şey olarak algılanan, hayallerinin akımında seyreden tepeden gördüğünü, ticaretin derin vadilerinde arayan kuşlar gibidir" diye tanımladığı sanatçıyı, sürece güvenmeyi, sonuçların ötesine bakmayı ve ruhu yapılana açmayı ve amaçlamaktadır. Sanatın süreç olduğunu anımsatmaktadır. Bu süreç eğlenceli olmalıdır. "Tek varış vardır, o da yolculuğun kendisidir" sözüyle ruhu yapılanlara yönlendirme üzerine değerlere dikkat çekmek ister. Oluşturacağımız çalışma aslında zaman içinde kendini göstermekte olan yaratıcılığımızın kendisi olduğunu algılamamızı ister. Eğer yazarak, resim yaparak, şarkı söyleyerek, oyunculuk yaparak, yöneterek daha mutlu oluyorsanız Allah aşkına bunu yapın der. Yaratan'ın bizim oluşturabileceğimiz yenilikleri barındırarak bizi yarattığını vurgulamaktadır. Yaratıcılığımızın Tanrı'dan gelen bir lütuf olduğu gerçeğine değinir.

Oluşturmanın merkezinde gizem ve aynı zamanda şaşırtıcı şeyler vardır. Bir şeyler yapmak istediğinizde üretken olabilmeyi istiyorsunuz demektir. Oluşturmak zaten üretici olmak demektir. Ama bu süreç ile iş birliği yaparak, bu mümkün. Onu zorlayarak değil. Fikir oluşturmayı ekmek pişirmeye benzetir yazar. Bir fikrin kabarmaya ihtiyacı olduğunu ekler. Sürekli kontrol edip kurcalarsanız kabarmaz pek tabi. Pişmekte olan bir ekmek veya bir kek, fırının karanlığında ve güvenli ortamında uzun süre kalmak durumundadır. Fırını zamanından önce açın, ekmek çökecektir. Oluşturmanın saygın bir suskunluğa ihtiyacı vardır. En iyi fikirlerin bu şekilde ortaya çıktığı gerçeğini böyle tarif etmektedir. Bilincimizin haznesinde oluşsunlar. Görünürde yavaş ve gelişigüzel damlamaya güvendiğimizde bir gün aniden işte demek bu imiş diye şaşırabiliriz. M. C. Richards'ın dediğini işte o zaman anlarız, şöyle der: Yaptığımız tüm sanat çıraklıktır. Sanatın büyüğü yaşamdır.

Julia Cameron, yönetmenlik ve yaratıcılık kursları vermektedir. Yaratıcılık nasıl öğretilebilir ki? Öğretilemez. Kişinin kendisini nasıl özgür bırakacağını öğretmektedir. Ya demek herkes yaratıcı? Evet. İnsani yaratıcılığınızı geri kazanmak için onu bulmanız gerekiyor. İlham, planlama ve zihin berraklığını sağladığını savunduğu çalışmaları önermektedir. Sabah Sayfaları diye adlandırdığı bu çalışma ile beyin sızmasını arındırmayı hedefler. Bunun yaratıcılığı kazanmanın birincil yolu olduğunu vurgulamaktadır. Sol beynimize yerleşmiş kusursuzluğu arayan durmaksızın eleştiren, gerçeklik gibi yıkıcı yorumlar yapan kötü huylu iç sansürcünün kurbanıyızdır. Mesela benimki iş başında diyor ki: Sen buna yazmak mı diyorsun? Bütün yazma kurallarını bilmiyorsun daha. Dilbilgin ise zayıf. Yaratıcı olabileceğini de nerden çıkardın? Böyle devam eder durur. Kural şu: sansürcünüzün olumsuz yorumları gerçeği yansıtmaz. Sansürcünüzün gevezelik yapmasına izin verin. Siz yazmaya devam edin. Sansürcünüze bir karakter bulun: "köpekbalığı", "kurt" gibi... Ben, benim sansürcümün adını "çekirge" koydum. Sabah Sayfaları çalışması aracılığıyla sansürcümüzün ötesine geçebiliyoruz. İkinci Çalışma ise Sanatçı Buluşması ile alıyorsunuz kendinizi anlayışa, ilhama, kılavuza açıyorsunuz.

Sanatçı Buluşması nedir ve bunu nasıl yapıyorsunuz? Her hafta sanatçı buluşmaları ve geziler için sanatçınızı dinlemenizi önermektedir. Birinci adım; Sabah Sayfaları, düşündüklerimizle ve ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz şeylerle bizi tanıştırır, böylece sorun ve kaygı bölgelerini saptarız. İkinci adım Sanatçı Buluşmasının neden olduğu rahatlama ile çözümlere yaklaşırız. Sanatçı olarak kendimizi beslemeliyiz. Sanat imge kullanır. Sanatsal alanımızı canlı tutmalıyız. Sanat ilgi içinde doğar. Sanat beyni duygusal bölgedir. Merakınızı uyandıran şeyi yapın. İlginizi çekeni. Bilmeyi değil bilinmeyeni düşünün. Başka bir yoldan gidersem ne görürüm? Şimdiye çekilir görme ile iç görü gelir. Çiçeği koklasam ne hissedeceğim? Koku güçlü ilişki kurma ve iyileşme için kullanabileceğimiz bir yoldur. "Ağlama: içerleme. Anla." Bak ne güzel söylemiş Baruch Spinoza. İçinizdeki sanatçınız çocuktur. Bu çocuğu bulun. Koruyun. Unutmayın gelişme peşindeyiz kusursuzluk değil.

Sanatçının Yolu eserinin içeriğinde ayrıca on iki haftalık bir çalışmayı içeren kurs programına yer vermektedir Julia Cameron. Birinci haftaya ait yapılan çalışma ile güven duyunuzu yeniden kazanma amacı taşımaktadır. İçteki sanatçı çocuğu korumak, özdeki olumsuz inançlardan kurtulmak, olumlu düşüncelere müttefik olmak için gereken bazı çalışmaları barındırır. İkinci hafta, Kimlik Duyusunu Yeniden Kazanmak, Aklını Başına Toplamak, Zehirli Oyun Arkadaşları, Delirtenler, Septisizm, Dikkat başlıkları altında toplanmış öğreti ve görevler içeren çalışmalar yer almaktadır. Üçüncü haftanın kazanımı, Öfke, Eşzamanlılık, Utanç, Eleştiri ile Baş Etmek başlıkları altına alıştırma, gelişme, görevler ve rapor verme etkinlikleri yer alır. Dördüncü haftanın eğitimi, Bütünlük duyusunu yeniden kazanmak ve gerçekleşen değişimlerle ortaya çıkan gömülü hayallerin ortaya çıkışının sağlanması. Bir araştırma, görevler ve rapor ile tamamlanmaktadır. Haftalar ve yapılması gereken çalışmalardan sonra kazanımlar edinilir. İçimizdeki sanatçı çocuğu yürüteceğimiz Sanatçının Yolu üzerinden imgeler ve hayal gücünün gelişimiyle ruha yönelimini sağlamaktadır. Haftalar disiplinli çalışmalar içererek devam eder gider...

Sonuç olarak neyi yapabileceğimizi düşünüyorsak veya yapamayacağımıza inanıyorsak başlamamızı söyler. Eylem, kendi içinde büyü, lütuf ve güç barındırır. Diyen Goethe'ye katılmamak mümkün değildir. Sanatsa imzamızın en özgün temelini hafızadan ziyade hayal gücümüzü atmaktır. Himalayalar'a dolanarak giden sarmal bir yola benzettiği Sanatçının Yolu, değişik yüksekliklerden manzaraları görmenizi sağlayarak sizi zirveye ulaştırmanın bir yol haritasını oluşturmaktadır Julia Cameron. "Daha önce de buradaydım." diye düşündürür. Kuraklık döneminde olduğunu hisseden sanatçı adaylarının yolunu açma misyonu üslenmektedir. Sanatçının Yolu hiçbir zaman düz değildir. Büyüme, kendi üzerine düşünen yeniden değerlendirme ile geçen bir süreçtir. Dik kayalıklar, sert fırtınalar, sis hedefi gizleyebilir. Güzel manzara göz kamaştırır. Her şeye rağmen ilerlemekte yarar var.

Sanatçının Yolu

Julia Cameron

Butik Yayıncılık

Sayfa 316

Baskı 2012