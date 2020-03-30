Roma İmparatorluğunda Hristiyanlığın Gelişmesi

Tarihi metinler oluşturan bir yazar, dönemin genel algısına günümüz gerçeklik algısıyla yaklaşma tehlikesini de göze almış demektir. Çünkü yazar bugünün ve o dönemin algıları dışında metin üretemez. Gerçeklik, her metinde, bahse konu dönemin gerçeklik algısı ölçüsünde yer alabiliyor/alabilir. Her dönemi ve zihniyeti mutlaka kendi edebi ve sanatsal gerçekliği içinde değerlendirerek yazmak gerekiyor.

Yazar İlhan Akın’ın Santa Barbara & Nikomedya adlı romanı MAT kitap etiketiyle çıkmış. Alt isim olarak da “Putperestlikten Tek Tanrılı Dine” cümlesi seçilmiş. Hristiyan inancının azize ilan ettiği Nikomedyalı Santa Barbara’nın atalarından kalma pagan-putperest inançlarını bırakarak tek tanrılı inanca yönelmesini de ana eksen olarak alan yazar dış çerçeve olarak da masum bir aşk öyküsünü anlatmış. Bithinya ülkesi (Bursa-Kadıköy arası) çok güzel ve zengin, halkının da refah içinde yaşadığı bir yerdir. Anadolu’nun içlerinden Bithinya’ya göç eden fakir insanlar da kenar mahallelerde yaşar ve ağır işlerde çalışır. Ülkenin başkenti Nikomedia aynı zamanda o dönem için dünyanın dördüncü büyük şehri olup nüfusu 150 bini aşmaktadır.

Ülkenin en zenginlerinden biri olan Dioskorus’un kızıdır Santa Barbara. Hristiyanlığın önce fakirler arasında yayılması ve Barbara’nın fakir ailelerden biriyle yolunun kesişmesi hem inanç hem aşk olarak karşımıza çıkıyor. Annesinin uzun süreli rahatsızlığı karşısında dua ettiği putlardan dönüt alamaz Barbara. Bu sırada Romalılar Hristiyan olanlara karşı her türlü baskı ve zulüm yapmaktadır. Barbara’nın arkadaşının ailesi bu şartlarda idam edilir.

Baba Dioskorus aşırıcı bir putperesttir ve servetini Hristiyan olanların bulunması ve cezalandırılması için harcamaktadır. Hristiyan olan Barbara babasına durumu anlatır ve işkenceler başlar. Arkadaşı tarafından kaçırılıp bir maden ocağına sığınırlar ama yakalanırlar. Yapılan hiçbir zulüm onu inancından döndüremez. Sonunda babası tarafından ve mahkeme kararıyla 4 Aralık 235’te 21 yaşında öldürülür. Barbara’nın başını kesen babası, yine efsaneye göre o anda hava açık olmasına rağmen, düşen bir yıldırımla aynı yerde ölür. Avrupa'dan Abd'ye 45 şehre ve yüzlerce kilise/manastıra ismi verilmiş ve bir asır sonra azize ilan edilir. Madencilerin ve denizcilerin koruyucu meleği sayılır.

Romanın olay örgüsü basit, anlatımı sade, okuyucuyu yormayan bir ton seçilmiş yazar tarafından. Dönemsel özellikler, Roma Devletine ve Bithinya Krallığına ait ansiklopedik bilgiler, Yunan-Helen mitolojisine ait mit ve öyküler, Roma’nın Hıristiyanlık inancına bakışı roman kurgusunun önüne geçmiş. Hatta bu bilgiler köle tarafından aktarılıyor. Kurgunun da zaafları ve olay örgüsünde boşluklar var. Mesela ailenin zengin ve aristokrat olmasına rağmen Barbara’yı paralı mürebbiyeler yerine Suriyeli bir kölenin yetiştirmesi, Aldonis’in ailesi idam edildikten sonra kim tarafından büyütüldüğü vb. Sonuç itibariyle ortalama okur için sürükleyici bir roman.

Santa Barbara and Nikomedia

İlhan Akın

Mat Kitap

270 Sayfa