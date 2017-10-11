Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları 11 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek etkinliklerle devam edecek. Katılımcı şairler Necmettin Erbakan Fen Lisesi ve Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle buluşacak. Günün bir diğer etkinliğinde ise şairlerin katılımıyla Divan Kitap Kafe’de ‘Şairlerle 5 Çayı’ etkinliği düzenlenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 17. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, 11 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek. Saat 11.00’da gerçekleştirilecek etkinliklerde katılımcı şairler farklı okullarda öğrencilerde buluşacak. Saat 17.00’da ise Kentpark’da bulunan Divan Kitap Kafe Şairlerle 5 Çayı isimli program gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da program kapsamında mini bir konser verecek.

Şairler Liselerde

Şairler Liselerde etkinliği iki farklı lisede saat 11.00’da başlayacak. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nde Elif Nuray, Barış Ağır, Caylah, Kerry Shawn Keys ve Basheer al-Baker şiirlerini öğrencilerle paylaşacak. Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi’nde ise Kamil Remzi Cin, Mehmet Aycı, Gabriel Impaglıone, Asma Alhaj şiir meraklısı öğrencilerle buluşacak. Şairler 5 çayında Kentpark Divan Kitap Kafe’de sevenleriyle buluşacak. Ardından Kent Orkestrası eşsiz repertuvarıyla şiir severlere güzel bir müzik dinletisi sunacak.