Arkeolojik olana şiirsel yorumlar…

Çorum Ortaköy’deki Şapinuva Antik Kenti’nin Hititler üzerinden referans alarak yansıttığı estetik melankoli, günümüzde de etkilerini sürdürmektedir. Hititlerin önemli bir kentleri olan Şapinuva, Hattuşa ve Boğazkale’de önemli ve çok değerli sonuçlar yüzyıllarıdır duygusal, kültürel ve sanatsal etkiler bırakmıştır. Bu etki Geç Hitit devletlerinin Kilikya’ya (Karatepe) kadar taşınmasında varlık göstermiştir.

Çorum’da Hititler sonrası ve günümüze kadar (Selçuklu ve Osmanlı gibi) gelen tüm yaşanmış ve yaşanan kültürel olgular “Şapinuva Güzellemesi” adlı kitapta şiirsel imgelerle, yorumlarla bezenerek aktarılmıştır.

Şiirlerin güzelleme (Halk Edebiyatı) tarzıyla yapılanması hem Çorum hem de Çukurova’daki etkilerinin güncele taşınması bağlamında önem teşkil etmektedir. Çorum’un Necmi Karkın’da bıraktığı duyumsal hisler, şiirlerle derin içeriklere dönüşmüştür.

Kitap, “Şapinuva Güzellemesi”, “Şapinuva Ağıdı” ve “Hattuşa’dan Kilikya’ya” olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Önsözünü Şapinuva Kazı başkanı Hititolog Prof.Dr Aygül Süel’in yazdığı kitap 72 şiirden müteşekkil olup okurların ilgisine sunulmuştur.

Şapinuva Güzellemesi

Necmi Karkın

Bilgin Kültür Sanat Yayınları