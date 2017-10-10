SEAMUS HEANEY’DEN BİR ŞİİR KİTABI: KUZEY

Seamus Heaney Kuzey’de halkı, tarihi ve coğrafyasıyla bir İrlanda manzarası çizmesini sağlayan bir mit bulur. İrlanda meselesi bu kitaba Kuzey Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde yaşananlardan süzülen imgelerin arasından kırılarak yansır. Kuzeye dair bu düşünce şaire, İrlanda tarihini derinden etkileyen İskandinav ve İngiliz işgallerine ait anılara dair kendi memleketindeki şiddeti düşünme imkânı tanır.

Anthony Thwaite’in sözleriyle “Bu şiirler Heaney’nin ilk şiirlerindeki duygusallığın tümünü taşırlar, ancak inceltilmiş ve fazlalıklardan sıyrılmış bir şekilde. Yekpareler, güzel işlenmişler ve genişleyen bir yankıya sahipler. Tragedya ve şiddete söz hakkı tanıyorlar, insan kelamını parçalara ayıracak derecede kamçılamalarına umutsuzluğa düşmeksizin izin vererek.”

Kuzey, Mustafa Bal’ın tercümesi, zengin dipnotları ve geniş bir takdim yazısıyla Hece Yayınlarından çıktı.