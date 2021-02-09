Sedona Yöntemi Üzerine

Kağan Bayraktaroğlu merkezi Amerika Sedona’da bulunan Sedona Method’un(Sedona Yöntemi) Türkiye temsilcisi ve Türkiye’de tek lisanslı koçudur. Sedona Method Worldwide Releasing Community’nin dünyadaki 36 lisanslı koçundan biri olarak Sedona Yöntemi çalışmaları yapan yazar Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur. Kitap 13/21,5 ebadında 208 sayfa 3. Hamur olarak okuyucuya sunulmaktadır. Baskı kalitesi olarak vasatı geçememektedir, yazılar biraz daha büyük seçilseydi okuyucu açısından daha okunaklı hale gelebilirdi.

Kağan Bayraktaroğlu Bırak Gitsin adlı kitabında Sedona Yöntemini örneklerle uygulamalı olarak anlatmaktadır. Sedona Yöntemi’nde kendinize üç tuzak soru soruyorsunuz ve tüm hayatınız bu üç soru ile değişiveriyor. Tüm duygularınızı bu üç soru ile serbest bırakabiliyorsunuz. Bu tekniğin temeli, öz benlik olarak adlandırdığımız "gözlemcinin" duygulardan ayrışması. Yani özne olarak "gözlemci "nesne olan duygulardan ayrışmaktadır ve bu ayrışma sonucunda duygu otomatik olarak dönüşmektedir. Sedona Yöntemi, serbest bırakmayla ilgilidir. Serbest bırakma, herkesin sahip olduğu doğal bir yetenektir, ancak çok az kişi bunu bilinçli ve sürekli kullanmayı bilir.

Sedona Yöntemi bu etki için çok basit sorular kullanır.

İlk soru: Serbest bırakabilir misiniz?

Sonraki soru: Serbest bırakır mısınız?

İlk soru "Bunu yapabilir misiniz?" anlamına gelir. İkinci soru ise "Buna istekli misiniz" anlamındadır. Eğer kendinizle (içinizde) mücadele ediyorsanız kendinize şunu sorun: "Bu duyguya veya acıya tutunmayı mı yeğlerim? Yoksa bundan özgür olmayı mı?". Özgürleşmeyi tercih ediyorsanız, göreceksiniz ki sadece özgür olmayı yeğlediğinizin farkına varmak bile sorunun kendiliğinden serbest kalmasına neden olacaktır.

Ve son soru: Ne zaman?

Bu soru sizi şimdi bırakmaya davet eder. Şimdi sorularımızı tekrarlayalım

1.Serbest bırakabilir misiniz? Evet / Hayır

2.Serbest bırakır mısınız? Evet / Hayır

Ne zaman? Şimdi

Bu sorulara "evet " ya da "hayır" diye cevap vermeniz sonucu değiştirmeyecektir. Bunlar kişinin duyguyu fark etmesini sağlamak için hazırlanmış tuzak sorulardır. Siz bu soruları sormaya başladığınızda ister istemez duygu ile gözlemci arasında bir ayrışma meydana gelir ve duygu çözülmeye başlar.

Olumsuz duygu ve düşüncelerin benliğimize gelen enerjiler olduğunu vurgulayan yazar bu durumu gökyüzündeki bulutların gelip gitmesine benzetmektedir. Gerçekte acı beden değilizdir onu gözlemleyenizdir. Ondan özgür kalmanın yolu, onu olduğu gibi kabul etmek ve oluşan duyguları serbest bırakmaktır. Burada Osho’nun güzel bir sözünü hatırlatalım, şöyle diyordu: " Bazen gökyüzünde siyah bulutlar olur; gökyüzü bu siyah bulutlar yüzünden değişmez. Ve bazen beyaz bulutlarda olur ve gökyüzü bu beyaz bulutlar yüzünden de değişmez. Bulutlar gelirler ve giderler gökyüzü hep aynıdır. Sen gökyüzüsün ve düşüncelerde bulutlardır. Eğer düşüncelerini izlersen, onların kalıcı olmadığını, gelip gittiklerini görürsün. Düşüncelerinle özdeş değilsin ve böylece tüm kaygı yok olur."

Yazar hayatımızda esas sorun yaratanın yaşadıklarımız değil yaşadıklarımızın yarattığı zihinsel yükleri bilinçaltında biriktirme alışkanlığımız olduğunun altını çizmektedir. Bu sorunun serbest bırakmak, Sedona Yöntemi ile çözümlenebileceğini uygulamaları ile anlatmaktadır. Eğer hayatınızda ne olursa olsun güçlü, cesaretli, dingin olmak ve amaçlarınıza ulaşmak istiyorsanız bu kitap size rehberlik edecek. Her şeyin karmaşık hale geldiği dünyamızda, etkisi Harvard Medical School tarafından onaylanmış son derece kolay Sedona Yöntemi uygulamalarıyla yıllardır bastırdığınız duygu ve düşünceleri serbest bırakmayı öğreneceksiniz.

Bırak Gitsin

Kağan Bayraktaroğlu

Doğan Egmont Yayıncılık

208 sayfa