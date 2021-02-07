ŞEHİR DEFTERİ DERGİSİNİN 4. SAYISI ÇIKTI

Çorum Belediyesinin bir kültür-sanat faaliyeti olarak yayınlanan; Çorum’un ve ülkemizin kültür, sanat ve edebiyat hayatına katkılar sunan Şehir Defteri Dergisi 4. Sayısı ile okuru selamlıyor ve 2021 yılının yayın periyoduna başlıyor. Bu son sayısında, yine her kuşaktan yazar-şair ve akademisyen pek çok değerli kalemi okuyucuyla buluşturuyor. İçerik olarak şehre özlem, şehir ve medeniyet, şehir ve tarih, şehir ve edebiyat, şehir ve kültür-sanat, şehrin hafızası ve şehir ve kitap gibi konu başlıklarıyla okuyucuların ilgisini çekmeye devam ediyor dergi.

Prof. Alaattin Karaca’nın “Ortaköy Yılları” adlı anılarını içeren bir yazıyla başlıyor dergi. Bu metinde yazarın Ortaköy Yılları dolayımındaki çocukluğuna dair hatırladıkları yer alıyor.

Prof. Dr. Mustafa İsen’in “Çorumlunun Yaptığını Herkes Yapamaz” başlıklı yazısı, Çorum şehrinin gelişimini kendine dair bir öyküyle bağdaştırarak anlatıyor.

Mustafa Uçurum “Modern Çağda Çocuk Olmak” başlıklı denemesiyle yer alıyor. Bu metinde yapılması gerekenlerle ilgili önerilerde bulunuyor. Şu cümleler o yazıdan: “Yenileceğini bilse de tahta bir kılıç yapıp bir söğüdün dalından at verip altına salmalıyız cenge. O zaman belki gazamız mübarek olur.”

Prof. Dr. Suat Kıyak “Medeni Toplum Özlemi: Kültür ve Eğitim” adlı yazısında, insanların hayatlarını etik değerler, inançlar ekseninde düzenlediğinden bahisle “İnsanlık tarihinde genellikle medeniyetlerin belirleyicisi olan ise kültür havzıdır.” Diyor.

Ethem Erdoğan “Cızlavat, Ben Sen O” adlı hikayesinde 1980’lerde yaşanan çocukluğa götürüyor bizi. “Çağa yakalandığımız zaman türlü garabetle yaşamayı da ölmeyi de belledik. Hazreti Adem’e ceza olan dünya, bize cennet olacak değildi ya! İşte biz buna çalıştık. Yanıldık tabi.”

Mehmet Okumuş “Serlevha” adlı şiiriyle bulunuyor dergide. Kısa bir bölümünü almadan geçemiyoruz: “Hırsı yüzüne ağan insana baktığınız zaman üç kez gözlerinizi yıkayın/ Ben / Gözlerimi / Kırk / Kez / Yıkadım bakmak için sana.”

Murat Soyak, Ebubekir Hazım Tepeyran’ın Küçük Paşa romanı üzerine bir inceleme ile yer alıyor dergide. “Küçük Paşa romanında anlatılan köy, Niğde köylerinden biridir. Ramandaki çevre tasvirleri ve yöresel ağız özellikleri bu köyün Niğde civarında bulunduğuna işarettir.” tespiti yapıyor.

İlkay Coşkun “Yaşanası Şehir” adlı metinde şehirlerde oluşan / yaşanan değişimden bahisle bu değişimlerin, “anıların, yaşanmışlıkların üzerinden silindir gibi geçiyor.” Tespitini yapıyor.

Nurullah Genç arka kapakta “Benim Bir Mecram Yok Artık Seninle” adlı şiiriyle yer alıyor.

“ Bu şiiri bir gün gökkuşağından / Mahzun ağaçlardan kuşlardan dinle Celladı olmayan bir evrendeyim / Benim bir mecram yok artık seninle”

Ethem Erkoç “İbni Haldun ve İktisada Dair Görüşleri” başlıklı çalışmasında “İbni Haldun’un iktisadi görüşlerinin temelinde İslami kurallar ve ahlak değerleri yatar.” Tespiti yapıyor.

Dergide yer alan diğer isimler şöyle: Erdal Şahin, Eyyub Azlal, Hasan Ali Kalaylıoğlu, Mennan Tarık Tüfekçi, Prof. Dr. Özer Şenödeyici, Metin Demirci, Ayşe Yaz, Nihat Örs, Mehtap Altan, Tayyip Atmaca, Tacettin Şimşek, Reşit Güngör Kalkan, Arif Onur Solak, Yasin Mortaş, Recep Polat, Mustafa Işık, Mehmet Güneş, Ayşe Melike Kurtaran, Songül Özel, Osman Şimşek, Mehmet Yaşar Genç, Mustafa Arıkoğlu, Mustafa Ozulu, Erhan Çamurcu, Âşık Haydar Kılıç, Murat Canbolat, Ramazan Büyükgüçlü, Mustafa Aygün, Muzaffer Gündoğar, Çağatay Tüfekçi, Tülay Bilgin, İbrahim Gösterir, Mehmet Tatlısu, Abdülkadir Ozulu, Halil Manuş, Halit Yıldırım, Can Yoksul, Yaşar Uzun, Prof. Dr. Hilkat Özgün,