Şehir ve Kültür Dergisi 32. Sayı Yayımlandı

Medeniyet, Şehirler ve Kültürler..

Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu.

Bin yıl sürecek zannedilen Kar sesidir bu.

Yahya Kemal Beyatlı

Tarih boyunca yaşanan savaşların, ekonomik krizlerin, siyasal ve sosyal bunalımların kökeninde Medeniyetlerin özünden kopuş, medeniyetlerin vasfını yitirmesi vardır. Asırlar değil binlerce yıl geriye baktığımızda bugün yaşadığımız topraklarda yirminin üzerinde Medeniyet yaşamış ve bugüne izler, eserler bırakmışlardır.. Medeniyetleri yaşatan o toplumların hiçbiri, kendi Medeniyetlerinin yıkılması için çalışmadılar, bilakis Medeniyetlerini sonsuza taşımaktı niyetleri.. Ancak, Savaşlarla, Medeniyetin asli unsurları olan adalet, hakların korunması, içtimai düzen, birlikten kopuş gibi nedenlerle bir gün yok oldular, burada da asıl olan medeniyetlerin bir başka medeniyete devşirilmesi kabuk değiştirmesidir.. Aslen içten çökmüş olan yapı bir kılıç darbesiyle,savaş bahanesiyle tarih sahnesinden silindiler.. Bugün bu topraklarda13.asırdan bu yana Osmanlı İslam Medeniyetini yaşatıyor ve yaşatmaya çalışıyoruz…Kültür deryamızı aslını bozmadan geliştirerek yaşatmaya gayret göstermeliyiz.. Yok olmaya yüz tutmuş Kültürlerimizi

aydınlatmalı yeniden kazanmalıyız… Kültür havuzumuzda var olanlar, var olmaya devam

edecekler elbette.. Yok olmaya yüz tutanlar için ise sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.. Öncelikle Dilimize sahip çıkmalıyız, geçmiş ile bağımızı sağlayan Osmanlı Türkçesini,alfabesini iyi öğrenmeliyiz öğretmeliyiz…Kendi gayretlerimizle yok ettiğimiz Mahalle kültürümüzü günümüz gerçekleriyle tekrar ihya etmeliyiz..

“Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi ancak) O’ndan ister. O, her gün (her an, hikmetine uygun) bir işte/bir yaratıştadır” “O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?” ilahi sözü ile her şeyin her an yeniden oluştuğu geliştiği değiştiği gerçeği vardır. Bu nizam üzere Rahmetli Turgut Cansever üstat da diyor ki; Mimari açıdan bir şehrin her an yeniden değişebilecek şekilde inşa edilmesi gerekiyor, Değişmeye açık olması esas oluyor. Türkiye, son yıllarda şehirlerde kentsel dönüşüm adı altında büyük bir dönüşüm hareketine sahne olmaktadır. İlk bakışta şehir dokusunda sadece maddi bir dönüşüm gibi algılanan bu olgu, gerçekte şehir bir

medeniyet tasavvurunun hayata geçtiği ve gerçekleştiği bir mahal olduğundan çok boyutlu ve toplumu derinden etkileyicidir. Şehir bir toplumun sahip olduğu medeniyet tasavvurunun hayata geçtiği yani şehirdeki maddi yapılanma ve şehirli eylemleri ile görüldüğü, deneyimlendiği ve gözlemlendiği yerdir. Toplum, inandığı değerleri, bu değerlere göre inşa ettiği ya da dönüştürdüğü şehir mekânında yine bu değerlere uygun eylemler yaparak, yani inandığı değerlere göre yaşayarak, hayatına aksettirir.

Şehirler ve Medeniyetler birbiri ile ayrılmaz iki müthiş kelimedir. Olmazsa olmazlarıdır. Birlikte yaşama arzusu ve etkileşimle, güç oluşturmak, maharetleri ortaya koymak maksadıyla bir araya gelinen yer Şehirdir. İnsanların büyük bilgisini, yani İnsanlara büyük saadet sağlamış olan İslamiyet’in,o saadeti sağlayan bilgisini hayata geçirmemiz gerekiyor.. Aslına bağlanmayan hiçbir

hareket başarılı olamaz…

Göz göre göre yıkılıp dökülen, tarumar edilen şehirler hep İslam Medeniyetinin yaşatıldığı şehirlerdi.. Dünya bir sahne oldu ve bir tiyatronun ekran karşısındaki biletsiz seyircileri olduk..

“Güçlü bir Türkiye” idealimizde güçlü bir idari yapı olmalı, bunun için bir sistem kurulmalıydı.. Beklentiler sonuç verdi ve nihayet Güçlü Türkiye’nin kurulması için elzem olan Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi Kamuoyunun iradesine takdim edildi.. Bu güzel hadisede Halkımız kendi geleceği ile beraber Dünya üzerindeki güçlü Türkiye ile Dünyanın nasıl değişebileceğinin de

oylamasını yapacak.. Medeniyetimizde var olan sistemin aslına “evet” döneceğiz..

Şehir ve Kültür Dergimiz, Medeniyetimiz, Kültürlerimiz ve şehirlerimiz için pozitif katkılar unmaya, tespitler ve çareler oluşturmaya devam ediyor yaklaşık 3 yıldır.. Oluşturduğumuz Platform gurubumuzla” Şehir ve Kültür Buluşmaları” gerçekleştiriyoruz… Milletin memleketin insanlığın derdi bizim derdimizdir diyoruz, dertleniyoruz… He ay olduğu gibi, edebimizi tac edip huzurunuza geldik…aynaya bakmayı ihmal etmedik, bizi güzel görün diye kendimiz ve yaptıklarımız güzel olsun istiyoruz…

Hz. Mevlâna diyor ki; “Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle.. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla...!”

Hoş bulduk efendim, Hoşça bakın zatınıza…

Mehmet Kamil Berse

Genel Yayın Yönetmeni

4 Asya İle Afrika’yı Bir Çukura Sığdırma/ Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

6 Kültürel Kirlenme/ Prof. Dr. E. Nazif Gürdoğan

8 Nevruz Çarşambaları/ Doç. Dr. Abdulhamit Avşar

12 Binlerce Turgut Cansever'e İhtiyacımız Var /Çiğdem Karaaslan

14 Turgut Cansever’i Anma Ve Anlama/ Samet Sururi

16 Cumhuriyet’in En Cesur Kararı Kentsel Dönüşüm/ Mimar Dr. Kâmil Uğurlu

19 K Irk Güzel İnsan "Kırk Güzel İnsan’ın Hayatını Anlatırken, Kırk Bin Güzellik İnşa Ediyor Fahri Tuna" -Şehir Kitap-/ Ayşenur Gülsüm

20 İstanbul’da Şehirli Olarak Yaşamanın Erdemi/ Mehmet Kâmil Berse

24 Aksaray İyi Şehir, İyiler Şehri, İyilikler Şehri / Fahri Tuna

26 Tuna Yokuş Mu Çıkıyor Ne? Bu Tuna Başka Tuna Viyana (Mayerling Bölgesi Kaplıcaları) -Üç-/ Mehmet Cemal Çiftçigüzeli

30 Şehir Ve İnsan / Recep Garip

32 Yakın Tarihten Bir Acı Sayfa/ Vehbi Vakkasoğlu

35 Şehirlerimizin Görünümü / Yavuz Subaşı

36 Cumhuriyetin İlk Döneminde Şehirler Ve Şehirliler Düzenin Yabancılaşması Ve En Alttakiler/ Hüseyin Yürük

40 Koruma Bölge Kurullarına İlişkin Tespit Ve Öneriler/ Cem Eriş

45 Türkiye’yi Aydınlatanlar - Şehir Kitap-/ Recep Arslan

46 Yüz İki Yıl Önceki Savaş Suçu (Çanakkale Savaşlarında Kimyevi Gaz Kullanımı Ve Arşiv Belgelerine Göre Hukuk Dışı Uygulamalar) / Dr. Önder Bayır

49 Derdim Efendim -Şiir- / Kâmil Uğurlu

52 Şehir, Her Zaman İyi Malzemedir / İsmail Bingöl

54 Büyük Acının 100.Yılı Anısına “Ürkün 1916 Filmi” Ve Sergisi/ Salih Doğan

56 Büyük Valide Han / Nermin Taylan

61 Medeniyete Hicret Etmek / Mustafa Uçurum

62 Hikmet Boyutu İle Saltukname / Mikail Türker Bal

66 Erzurum’un Eski Mahallelerinde Gezinti (Mehdi Efendi Mahallesi) / Prof. Dr. Ömer Özden

70 Eyüp’te, Zevki Kadın Namazgâhı Ve Kayıp Kıble Taşı / Nidayi Sevim

72 Şehirler Mimarinin Şiiridir! / Muhsin İlyas Subaşı

76 Huzur Veren, Ruh’u Olan Şehirler / Ali Bal

78 Genç Yaşlarda Ülkelerin Peşinde / Zaferullah Yıldırım

81 Keşf-İ İstanbul -Şehir Kitap-/

82 Hollanda’da Genel Seçimler Öncesi Müslümanların Irkçılarla İmtihanı! / Doç. Dr. Süleyman Doğan

84 Tavistock Şehirlerde Algı Operasyonları Merkezi Kaos Dinozorları -İki- / Mustafa Yazgan

87 Derdi Olan Yazar.. / Ekrem Kaftan

88 Dersaadet'in, Pera İle Vuslat Mekânı Taksim Câmii / Mehmet Nuri Yardım

94 Yüz İki Yıl Önce, Yüz İki Yıl Sonra Direniş Destanları / Yaşar Dinçkal