Şehir ve Kültür Dergisi 33. Sayı Yayımlandı

“ Cânıma bir merhaba sundu ezelde çeşm-i yâr

Öyle mest oldum ki gayrın merhabâsın bilmedim..”

Ahmed Paşa

Merhabalarımız tohum olmalı, vefasızlıklara, avareliklere, günü birliklere karşı.. Bu merhaba yeşermeli göğermeli; Şairin dediği gibi, hakkın kendisine, seçtiğine selamı merhabası olsun..’ Baharın yeni günlerine hamdolsun..

Lalelere, sümbüllere, mor menekşelere selam olsun. Erguvanlara, güllere sevgiliye merhaba olsun… Papağanlar, Bülbüller, Güvercinler, Martılara muhabbetle merhaba diyelim.. Kentlerde veya kasabalarda Kültürümüz’ün temel taşı, karşılıklı emin olmanın şartı, selamı şu bahar günlerinde coşkuyla çoğaltalım ki samimiyet artsın, coşku artsın, üretim artsın, eğitim kaliteli olsun istekli olsun, çocuklar aileler ve toplum mutlu olsun..

Mutlu insanlar; Huzurla yaşadıkları şehirleri estetik bakışla daha güzel görür, daha güzel imar ederler, Yunus gibi yaşayıp Sinan gibi imar etmektir idealimiz.. Hem çirkin, ölçüsüz, kaba yahut insanı tabiatı ezen binalar şehirler yapmak, hem de doğruyu barışı insanlığı savunmak mümkün ve inandırıcı olamaz.

Kırgınlıklara mahal vermeden, vefa duygusunu yok etmeden, kin ve ihtirasa kapılmadan, hasetlik yapmadan, fitne çıkarmadan, münafıklara boyun eğmeden insan olarak yaşamanın erdemidir inancımız. İnancımızı kaybedersek toplum içindeki kişiliğimizi değerlerimizi kaybederiz.

Koltuk, makam, mevki sevdasına gönül kırmak haset etmek bizim kitabımızda olmamalı, yoksa bir kurt gibi yüreğimizi kemirir ve insanlığımızı kaybederiz.. Oyunların temelinde bu milli duygu ve adetlerimizi yok etmek vardı ve bunun acılarını yıllardır yaşıyoruz.. Birlik ve beraberlikle bunların üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın..

Sevgiyi, barışı selamla başlatırken devam edelim, Kars Ardahan, Van, Yozgat, Sivas, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Giresun, Eskişehir, İzmir Manisa, Edirne Tekirdağ Çanakkale’ye bütün şehirlerimize ve şehirlilerimize Selam olsun…Lalelerle sümbüllerle bezenmiş Sultan Ahmet Camii'ne selam gönderelim..

Dersaadet’imize payitahtımıza gönülden merhaba diyelim Dersaadet’imizin ana şefkatiyle yaklaştığı tüm dünya Müslümanlarına yıllardır zulüm yaparlar, Dersaadeti rahatsız etmek için. Yüz yıl önce Makedonya dağlarında ateş çatarlarmış, Dersaadet’in ciğerini dağlamak için. Asır geçse de düşmanlarımız bu vahşetleri hep yaşatırlar bize..

Suriye’de gaz salarlar masumlara, Miyanmar’da ateşe atarlar çocukları, Afrika’da kulaklarını dillerini keserler genç kızların, Kerkük' te paçavra asarlar göndere, Dersaadet’in ciğerini yakmak için… Bu hadiseler, şehirlerimizi kültürlerimizi medeniyetimizi devletimizi yok etme planıdır, bu oyuna gelmeyelim.. Birlik ve beraberlik içinde bir değerler manzumesi ile asırlar öncesinden kurduğumuz şehirlerimize, kültürlerimize medeniyetimize sahip çıkalım.. “Ol mahiler ki derya içindedirler deryayı bilmezler” in girdabında kendimizi kaybetmeyelim.. Daha güçlü olmamız gerekir.

Güçlü bir Türkiye Dosta selam düşmana korku verir.. Bu bilinçle çocuklarımızı, gençlerimizi, ailemizi koruyabiliriz. Geleceğimizi, şehrimizi, ülkemizi Milli kültürümüzle muhafaza edebiliriz.. Mesele gelecek meselesidir, Güçlü bir geleceği kendimize rol edinmişsek bu uğurda çalışmalıyız, gereğini yapmalıyız.

Güçlü bir Türkiye’nin güçlü insanları olur, güçlü ve kültürlü şehirleri olur.. Güçlü ekonomisi olur.. Güçlü bir idare ile bu hukumuzu muhafaza edebiliriz.. Tarih boyunca bu topraklarda yaşadıklarımızın envanterini çıkardığımızda tabloyu net görmeliyiz; Vahdet şuurlu Güçlü bir Türkiye için Güçlü bir İdare, güçlü idare için güçlü bir irade gerekir..

Ve bütün bunların ışığında, Alev Alatlı’nın mottosunu millet olarak çok beğendik; “Dünyanın iyiliği için Türkiye” Şehir ve Kültür dergimiz, çok çalışarak Şehirlerimizi kültürlerimizi ve medeniyetimizi daha diri daha bilinçli estetik duyarlılıkla her türlü kaygıdan uzak yaşatmak için tavsiyelerde ve tespitlerde bulunuyor…

Karamsarlığımız yoktur.. Amacımız; Kültürlerimize ve medeniyetimize hizmettir.. inancımızı ve medeniyet ruhumuzu yaşatmaktır.. Bahar’ı karşılayan bir ayda, Elimizde çiçekler sizlere merhaba diyoruz. Aynayı önce kendimize tutuyoruz ve Selam ediyoruz.. Hz.Mevlana diyor ki; “Kalp Sırrına Erenler Neler Yapar, Bilir Misin? Kızmazlar, Küsmezler, Kırmazlar, Kırılmazlar. Her Şeyde Bir Güzellik Bulurlar. Hiçbir Şeyi İnsanoğlundan Bilmezler, Rab’binden bilirler Her Şeyi O’ndan Umup beklerler... Ve Susarlar... Susarak Konuşurlar.”

Hoş bulduk efendim, Hoşça bakın zatınıza…

Mehmet Kamil BERSE

Genel Yayın Yönetmeni

İçindekiler

Iı. Abdülhamid’in Dolabına Haciz – Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

Veren El Üstündür – Prof. Dr. E. Nazif Gürdoğan

Ah Kaşgar Kadim Şehir – Doç. Dr. Abdulhamit Avşar

Bahar Sultanı İle Kış Şehriyarı’nın Nevruz Destanı – Dr. Kamil Uğurlu

İstanbul’un Beşinci Tepesindeki Ruhumuz – Mehmet Kamil Berse

Tuna Yokuş Mu Çıkıyor Ne? Bu Tuna Başka Tuna Prag – Mehmet Cemal Çifçigüzeli

Cumhurriyetin İlk Döneminde Şehirler Ve Şehirliler Düzenin Yabancılaşması Ve En Üsttekiler – Hüseyin Yürük

Türk Kahvesi – Nermin Taylan

Yorgun Yokuşlardakı Kuşlar -Şiir- / Kâmil Uğurlu

Hamzalar Hasanlar Şakirler Şehri Yozgat / Fahri Tuna

Ali Benli “Klasik Arap Edebiyatından Bin Bir Beyit” -Şehir Kitap-/ Tanıtım / Ahmet Şayır

Şehirli İnsan / Recep Garip

Iıı. Millî Kültür Şurası 3-5 Mart 2017 İstanbul Şehir Ve Kültür

Şehirde Metafizik Bir Ortam Türbedar Bir Kedi'nin Bin Yıllık Hikayesi / Ahmet Faruk Aygün Mahalle Kültürü: Ali Paşa Mahallesi / Prof.Dr.Ömer Özden

Heyamola Hey! / İbrahim Başer

Türk Dünyası, Nevruz’da Topkapı’da Buluştu / Salih Doğan

Eyüp Sultanda Şehirliyi İmar Eden Bir Dost Bilge; Alâeddin Arabî Efendi / Nidayi Sevim Şehirde Suskun Bir Derviş; Tolstoy / Mustafa Uçurum

Bosna Hersek’te Şehir Efendileri: Nakşibendilik / Mikail Türker Bal

Dünya Şehirlerinden / Zaferullah Yıldırım

Hoş Geldin Ey Sevgili!.. / Sabri Gültekin

Karakterli Şehirler Ve Ütopik Kentler -Üç- / Bilal Can 77 Prof. Dr. Alim Yıldız’dan Bir “Sivas Şehrengizi“ Kitabı Seyrimde Bir Şehre Vardım -Şehir Kitap- / Tanıtım / Ömer Enes

Şehr-İ Bor / Mehmet Baş

Kültürümüzde Gelenekten Geleceğe / İsmail Bingöl

Zeyne’de Bir Arif: Şeyh Ali Semerkandi / Mehmet Mazak

İstanbul Müzik Müzesinin İzinde / Samet Sururi

Kaos Dinozorları Rockefeller-Rotchıld George Sods Vd. -Üç-/ Mustafa Yazgan

Tespih Sergisi "Sübhan" -Şehir Sergi- / Mehmet Lütfi Şen

Kalkışmaya Darbe Vuran Kitaplar / Mehmet Nuri Yardım