Şehir ve Kültür Dergisi 54. Sayı

Şehirlerde Toplum ve Ahlâk Metaforu

İster isen bulasın cânânı sen

Gayre bakma sende iste sende bul..../

Niyazî-i Mısrî

Aile içinde çocuklara verilen eğitim ve kültür, ülkemizin geleceğidir.. Bu kültür, bizim geleneksel aile yapımızdan ve inancımızdan kaynaklanır.. Bizler bu eğitim ve kültürümüzü ailede veremez isek okuldan beklemek iyimserlik olur..” Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden

daha üstün bir hediye veremez.” Aslında Tanzimatla başlıyan gençlerin milli ve manevî şuurdan uzaklaşmasına sebeb olan unsurlar ve özellikle eğitim hakkında, Semiha Ayverdi hanımefendi şunları söyler “Üç kıt’a üstünde vatan kurmuş bir millet olduğumuzu ne çabuk unuttuk

ve ne korkunç bir gaflet ile bunu çocuklarımıza da unutturduk. Bu körpe vatan yavrularının ellerine verdiğimiz mecmualar, milli hüviyete o derece uzak ve bigane ki bir İskandinav, bir Avustralya çocuğu da bunları tereddütsüz kendi memleketinin malı sayabilir İşte bu anlayıştan hareket etmekle de daha çocuklarımızı okuma yazma çağına ilk adımlarını atarken, beynelmilelciliğe doğru arkalarından iterek, köküne, toprağına, ecdadına, mukaddesatına yabancı yetiştiriryoruz.” Semiha hanım’ın bu cümleyi yazdığı tarih 1959..Yani yeni değil, altmış yıl

öncede aynı sıkıntıları hissedip yazmış münevverlerimiz..

Üstad Necip Fazıl, Ahlâki durumla ilgili çokça tespit ve teşhisleri vardır yazılarında, şu cümlesi önemlidir”… Devrimizde hangi ızdırap varsa kökü sadece ruhî ve ahlâkîdir. İktisadî ızdırabımızın müessiri ahlâkîdir. Eğer bu ızdıraba cemiyet halinde mukavemet edebiliyorsak,yine maalesef ahlâkî fedakârlıklar pahasına karşı koyabiliyoruz…Fikir, kültür, politika, idare, ilim, muaşeret bütün ızdıraplarımızın müessiri sadece ahlâkî… İktisaden bir ahlaki düsturumuz olmalı; İşçiye ücretini,

alnının teri kurumadan vermeliyiz.. Sadece İşçinin hakkını vermek yetmez toplum ahlakında, mahalle kültüründeki inancımızda; Komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir. Maddi olarak ihtiyaç sahiplerine yaptığımız yardıma sadece malımız yetmez; onları güzel huyla hoşnut etmeye gayret etmeliyiz.. Alış verişte ahilik geleneğimizin temel düsturu da; Aldatan bizden değildir.. Prof. Dr. Osman Turan hocamızdan konuyla ilgili bir cümlede; “Bugün münevverlerimiz arasında hayır ve fedakârlık duyguları yerine hırs ve menfaat didişmelerinin gittikçe şiddet kazanması, materyalist unsurların kuvvetlenmesi ve büyük şehirlerde ahlâk ve zabıta vak’alarının korkunç bir şekilde çoğalması nasıl bir mefkûre ve maneviyat buhranı içerisinde bulunduğumuzu göstermeye kâfidir.” Bu yazıda 1959 da yazılmış… Sanki bugünü anlatır gibi… Bu sıkıntıya da bir reçete yazalım; Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun..

Kadınlarımız, ülkemizin ve ailemizin orta direkleridir, bu anlayıştan uzaklaşarak onları hor görürsek ahlaken cahiliye dönemi mantığına döneriz, naif bir yaklaşımla şu tavsiyeye kulak veririz; Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır.. Sokak hayvanları şehrin ortak sahipleridir, bakılacak barınakları olur, aç ve susuz bırakılmazlar.. Onlara da tüm insanlar tarafından sevgi ile yaklaşılır, kötü muameleye muhatab olmazlar.. Hayvanlara eziyet vermeyin sözü bizi uyaran bir söz olarak kulağımızdan gitmesin.. “Hiçbir canlıyı atış için

hedef yapmayın.” sözünü Filistinliye ateş eden İsrail askerine de, sokakta kedileri tekmeleyen kişilerede, kuşlara ateş eden insanlara da söylemeliyiz.. Aile arasında, komşular arasında, arkadaşlar arasında hediye alıp vermek çok önemli bir haslettir. Sebebi; Hediyeleşin ki birbirinize olan sevginiz artsın. Emanet edileni korumak ve sahibine aldığın gibi emaneti geri vermek toplum içindeki ahlâki kaidelerin en önemlisidir..; Sana emanet bırakanın emanetini geri

ver. Sana ihanet edene ihanet etme!.. Sevgi deyince Allah, Peygamber sevgisi ve ana baba sevgisi sırayla gelir, ardından insanları belli ölçülerde muhabbetle sevmek gelir, ölçü önemlidir, şu sözdeki gibi; Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olabilir. Kızdığına da ölçülü kız, belki bir gün dostun olabilir…Şehirlerimizde ahlâkî kurallar ve kaideler milli ve manevî kültürümüzdür..

Yeni bir seneye başlarken bir rüyada “Toplum ve ahlâk metaforu”nun bu dünyada gerçek olması dileğimdir; “Evimin, mahallemin, şehrimin, ülkemin insanları birbirini sever.. Zira, yüksek ahlâka sahiptirler.. Ülkemin İnsanları kardeş gibidirler, her verdikleri kararda adaletli, ahlaklıdırlar.. Şehirlerimiz tertemizdir, evlerimiz yaşayan herkes için kendi cennetidir.. Evlerimizin içi sıcacık sevgi doludur, Evin yüksekliği ağaç boyunu geçmez.. Su kaynaklarımız pırıl pırıl tertemizdir, topraklarımız kimyasal maddelerden uzaktır.. Herkes birbirine yardım eder, Fakirler giydirilir,

açlar doyurulur, evsizlere sığınacak haneler olur.. Herkes gücü yettiğince çalışır, üretir.. Kadınlar, güçlerine uygun işlerde çalışırlar, evlerinde işlerinde insanca muamele görürler …”

Şehir ve Kültür dergimiz, yeni bir yıla yepyeni bir dünyanın özlemi ile başlıyor… Hz.Mevlâna der ki; “Yarın yaparım deme! Bugün de dünün yarınıydı. Ne yapabildin?”

“Hoş bulduk efendim, hoşça bakın zatınıza…”

Mehmet Kamil Berse

Genel Yayın Yönetmeni

Bu Sayıda Yazıları Olan İsimler;

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