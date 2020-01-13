Selçuk Küpçük Neler Okuyor?

Sizin için kitap nedir?

“Öteki”nin öyküsünü büyük oranda kitaplar üzerinden öğrendim. Sonraki karşılaşmalarımda bu okuduğum kitaplardan çok yararlandım çünkü. Bu süreç empati kurma becerimi çoğalttı. Bana benzemeyen öykülerden gelen insanların trajedilerini kitaplar sayesinde anlamlandırabildim büyük oranda. Dolayısı ile kitaplarım ve tabi dergilerimle dolu çalışma odam benim için baştan sona ve bana eşlik eden insan öyküleri ile dolu. Ve ben bu öyküleri her gün ziyaret ediyorum. Bu ziyaret ve okuma süreci içekapalı, bencil, duvarlar örmeye meyyal konforlu dünyaları aşmak konusunda çok işe yarıyor. Bu açıdan kitap zihinsel konforu bozar. Zihinsel kapanlarınızı zorlar, verili, öğretilmiş bu konforu sarsarak soru sormayı öğretir. Yeni benim için en azından böyle oldu. Tabi hangi metinlerden beslendiğiniz de önemli. Size benzeyen metinlerle sınırlı bir kitaplığınız var ise zaten empati geliştiremezsiniz. O konfor sizin vicdani gelişiminizi sınırlar.

Başucu kitabınız var mıdır?

Şiir, müzik, sinema ve sosyoloji alanına giren kitaplarım benim başucu metinlerimdir. Çalışma masamda elimi attığımda ilk uzandığım kitaplar bu bahsettiğim alanın metinleri ile doludur. Çok uzun yıllardan beri müzik ve edebiyat dergileri biriktiriyorum ve bu dergiler üzerine çalışıyorum. Bu yüzden şiir, edebiyat ve tabi ki müzik dergileri başucu kaynaklarımda önemini her zaman korurlar. Ki yayınlanan kitaplarımdan birisi de dergiler üzerinedir.

Tekrar tekrar okuduğunuz bir kitap var mıdır?

Okuduktan sonra çalıştığım alanlar ile ilgili önem sırasına koyduğum kitaplarıma sürekli dönerim. Çünkü sürekli yazdığımı müzik, edebiyat ve siyaset sosyolojisi alanına giren makalelerim için kaynak teşkil eden bu tür metinler sürekli elimin altında olmak zorunda.

Okumalarınızı neye göre belirliyorsunuz?

Çok uzun zamandır okumalarımı artık çalıştığım konulara göre biçimlendiriyorum. Üzerinde çalışmaya zamanımın kalmadığını düşündüğüm ve dolayısı ile ilgi alanımın dışına taşan metinleri pek kitaplığıma sokmuyorum. Yer kalmadı çünkü. Bu yüzden müzik, edebiyat, siyaset ve sosyoloji ilişkisi için bana veri sunan kitap ve dergileri sürekli takip ediyorum. Bu alanlar ile ilgili yeni ne çıkmış ise ilgi alanıma giriyor. Ayrıca sahaflardan sürekli eski dergiler topluyorum.

Bu aralar neler okuyorsunuz?

Yazacağım en son yazı ne ise son okumalarım genellikle ona göre beliriyor. Çalıştığım konuyu önceleyen bu okumalarımın yanı sıra planlamam dahilinde ileride çalışacağım konuları merkez alan kitap ve dergileri de sürekli okuduğum söylenebilir.