Sema Karabıyık Neler Okuyor?

İlk kitabınızın yazılış öyküsünü bize anlatır mısınız?

12 yıl borsada çalıştıktan sonra, aldığım inanılmaz bir teklif sonrası ‘neden ben’ sorusuna cevap veremediğim için istifa ettim. Hayatıma nasıl devam edeceğim konusunda hiçbir fikrim yoktu. Karar verebilmek adına dinlenirken kitapların dünyasına açıldım. Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları kitabını okurken; hayatımı değiştiren ‘neden ben’ sorusunun cevabını buldum. Bana teklif edilen şey de ekonomik tetikçi olmamdı. Muamma ve Üstü Kalsın İhanetimin, ekonomik tetikçiler aracılığıyla ülke ekonomilerinin nasıl ele geçirildiğini merkeze alan romanlardır.

İlk eserinizi ne zaman yazdınız? Neler hissettiniz?

Muamma’yı 2006 yılında yazmaya başladım. Yaşarken fark etmediğim şeylerin yazarken farkına varmak ilginç bir deneyimdi. Kendimle karşılaştım, kendimden kaçtım, suçladım, temize çıkarmak için gayret ettim. Bütün bunları yaşarken masa başında değil de gökyüzünde kanat çırpar gibiydim.

Yazmasaydınız delirir miydiniz? Yazmak sizin için ne anlam ifade ediyor?

Hiç yazmaya başlamasaydım ne olurdu, hayatım ne yöne doğru akardı bilemiyorum. Ama yazmaya başladıktan sonra bırakmanın imkânsızlığını geçtiğimiz iki yıl içinde tecrübe ettim. Bıraktım dedim, fiziki olarak da yazmadım. Ama zihnim yeni dünyalar inşa etmeye devam etti. Kim bilir belki bu da bir delilik.

Yazmak bir yolculuk. İnsanın kendine çarpa çarpa yol aldığı bir yolculuk.

Size göre okumak, yazmanın neresindedir? Okumadan yazmak mümkün mü?

Okumadan yazmak mümkün değil. Tahayyül gücümüzü geliştiren, yeni dünyaların, bilginin kapısını açan okumaktır. Aksi halde insan çok hızlı tükenir ya da tekrara düşer.

Tamamlanan veya tamamlamaya çalıştığınız çalışmalarınız hakkında kısaca

bilgi verebilir misiniz?

Realiti şovların yıkıcı ve yakıcı dünyasını anlatan Gerçeğin Ortasında isimli son romanım “Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık” etiketiyle henüz çıktı. Benim için yeni bir deneyim, yeni bir yolculuk. İki yıldır matbaaya gitmeye hazır bir halde bekletmekteydim. Gerçeğin Ortasında’yı yayımlatmaya karar verince, uzun süredir zihnimin karanlık tarafına hapsetmeye çalıştığım iki farklı hikâye gün yüzüne çıktı. Yarışı şimdilik Makul Şüphe kazandı ve yazmaya başladım.

Şu sıralar okuduklarınızı bizimle paylaşır mısınız?

İnsanlık 2.0 – Ruy Kurzweil

Yalanlar Bilimi Psikiyatri- Thomas Szasz

Şiddetin Normalleştirilme Süreci- Eva Lundgren

Don Quijote Dersleri- Vladimir Nabokov

Hakikat İncinmesin- Fatma Barbarosoğlu

Saatleri Ayarlama Enstitüsü-Ahmet Hamdi Tanpınar