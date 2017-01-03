Semerkand Yayınlarının Tertip Ettiği “Perdeler Açılsın” Piyes Yarışmasının Son Başvuru Tarihi Ertelendi

Semerkand Yayınları olarak farklı edebî türlerdeki üretime destek olmayı yayıncılık vazifesi olarak görüyoruz. Bu sebeple çeşitli yarışmalar tertip ettik, ediyoruz. Tarih Romanı, Öykü Yarışması, Çocuk Macera Romanı, Çocuk Gezi ve Macera Romanı yarışmalarının akabinde bir de “Perdeler Açılsın” isimli bir piyes yarışması duyurusu yapmıştık.

Piyes türünü çok önemsiyoruz. Ne var ki günümüzde en fazla ihmal edilen ve işlevselliğini kaybeden bir tür. Özellikle görsel medya bu alanı popülist skeç mantığına hapsetmiş durumda. Bu sebeple bu türün canlanmasına katkı sunmak için çaba sarf etmeyi önemli buluyoruz.

Gelgelelim yarışmayı ilan ettiğimiz ve süreç olarak belirlediğimiz tarih aralığı ülkemiz ve müslüman kardeşlerimiz açısından son derece elim olayların yaşandığı bir döneme denk geldi. Bu durumlar karşısında pek çok mesele anlamını yitirdi ve gündemin dışında kaldı. Hatırı sayılır ölçüde tanıtım yatırımı yapmış olmamıza rağmen bu anlamlı ses yitiminin gönüllü katılımcısı olduk. Süreçten bir şekilde haberdar olan kıymetli yazar arkadaşlarımızın haklı serzeniş ve talepleriyle de muhatap olduk.

Bütün bu süreçleri göz önüne alarak değerlendirme kurulunda son başvuru tarihini erteleme kararı aldık. Daha önce 31 Aralık 2016 olarak belirlediğimiz tarihi 30 Haziran 2017 olarak güncellemiş bulunuyoruz. Yarışmayla ilgili detaylara www.piyesyarismasi.com adresinden ulaşılabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…