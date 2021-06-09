Sevgi Dolu Bir Aile Gerçek Mutluluk Kaynağıdır

Güneşin ayrı bir aydınlık verdiği, gürül gürül sularının yemyeşil doğasından kendine yollar bularak pırıl pırıl aktığı, Balkanlar'ın soğuk hava dalgasının sımsıcak insanların üstünü örtmeye gücünün yetmediği bir filmdir “Bal Kaymak”.

Makedonya’daki Lazarapole Köyü’ nde, UNESCO tarafından koruma altına alınan “cennetten düşen bir damla” olarak tariflenen gölüyle ünlenmiş şehri Ohrid’de ve İstanbul’da çekimleri gerçekleştirilen filmin süresi 90 dakikadır. 2018 yılında gösterime giren yapımda Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya, Beren Gökyıldız, Kenan Çoban, Filiz Ahmet, Yunus Emre Yıldırımer ve Melissa Yıldırımer rol almıştır. Yönetmen Onur Tan’ın 10 yıllık senaryo çalışmasının ardından yönetmenliğini de üstlendiği filmde oğlu Ömer Tan ana karakterlerden biri olarak yer almıştır.

Başrol oyuncularına eşlik eden yardımcı rollerden birinde, tıpkı bir diğer Balkan filmi “Limonata” daki sarı renkli Alman Tarabantı gibi bu filmde de sevimli bir köpek bulunmaktadır. Adı “Dobro” olan Saint Bernand cinsi köpek çekimler için Amsterdam'dan getirilmiştir ve Avrupa’nın En Güzel Köpeği unvanına sahiptir.

Bal Kaymak

Yaşadıkları köyü ikiye bölen inatlaşmalarıyla bir Adem ve Havva filmidir “Bal Kaymak”. Bir gün, Adem (Tarık Ünlüoğlu) ile Havva (Sabina Toziya) nın yanına Bade adında bir melek gelir. Bade’nin (Beren Gökyıldız) kalbindeki temiz duygular, inatçı kavgaları başka bir dünyaya aitmişçesine yok varsaymaktadır.

Annesi ve babası vefat eden Bade, teyzesi Sezen'le birlikte yaşamak zorunda kalmıştır. Zorunlu bir seyahat sebebiyle teyzesi Bade’yi babası Adem’in yanına bırakır. Ancak ninesi Havva da torununun kendisi ile kalmasını istemektedir. Bunun üzerine, ayrı evlerde yaşayan ve birbirlerine adeta düşman olan bal üreticisi Âdem ile kaymak üreticisi Havva arasındaki gerginlik ve rekabet tırmanır. Çalışkan arılarıyla ve kocaman köpeğiyle dünyanın en iyi balını üreten huysuz dedesi Adem ile şirin keçileri ve oğlaklarıyla dünyanın en iyi kaymağını üreten kızgın ve küsmüş ninesinin arasında kalan Bade, arkadaşı Ömer’in yardımıyla dedesi ve ninesi arasında kalmışlığına son vermeye çaba sarf eder. Onun hayata olan umut dolu bakışı, gülmeyi ve yaşamayı sevmesiyle olaylar başka yöne doğru yol alır. Küçücük gövdesine kocaman bir kalp sığdıran Bade sevmeyi ve sevilmeyi bilmeyen ninesiyle dedesinin arasına mutluluk tohumları eker.

Bade’nin içindeki umut, izleyiciyi çocukluk yıllarına doğru yolculuğa çıkarmaktadır. Balkan göçmenlerinin ise artık sisler arakasında kalan “uzak” çocukluklarına olan yolculuklarına Makedonya’nın muhteşem doğası, yöresel kostümleri, yemekleri, adetleri, köy hayatı ve karakteristik Balkan şivesi eşlik etmektedir.

Filmin oyuncularından Melissa Yıldırımer ve Yunus Emre Yıldırımer’in 5. evlilik yıldönümlerini çekimlerdeki düğün sahnesiyle aynı güne denk getiren yönetmen Onur Tan’ın setinin nasıl huzur ve incelik dolu olduğunu tahmin etmek zor değildir.

Başrol oyuncusu Tarık Ünlüoğlu film gösterime girdikten bir yıl sonra vefat etmiştir; nur içinde uyusun. Filmin diğer başrol oyuncusu Makedonyalı Sabina Toziya’nın ise 2021 yılı başında beyninde tümör tespit edildiğinden Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce tarafından ameliyat edilmiştir. Günümüzde tedavi süreci devam etmekte olan sevilen oyuncuya sağlık diliyoruz.

Sonuç

“Küçük oyuncuların oluşturduğu büyük heyecan” olarak nitelenebilecek filmde internetsiz bir köy yaşamı ve iyimserlik mevcuttur.

Eski Türk filmlerindeki samimi, neşeli, eğlenceli ve duygusal aile atmosferinin izlerini taşıyan yapım, bir parça Heidi’yi anımsatırken, turşu suyunun limonla mı yoksa sirke ile mi yapıldığı hususunda fikir birliğine varamayan Neşeli Günler’in Adile Naşit’ini ve Münir Özkul’unu da çağrıştıran keyifli bir seyirliktir.