Şiirler de Kardeştir ve A.Vahap Akbaş’ın Şiirlerinde Kardeşlik Paneli Düzenlendi

A.Vahap Akbaş Anısına düzenlenen şiir yarışmasının ödül törenin ardından memleketi Batman’da Batman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce “Şiirler de Kardeştir ve A.Vahap Akbaş’ın Şiirlerinde Kardeşlik” konulu panel düzenlendi.

Batmanlı Şair ve Yazar A.Vahap Akbaş anısına kültür merkezi konferans salonunda düzenlenen törene; Vali Ahmet Deniz’in yanı sıra Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, kamu kurum yöneticileri ile Türkiye’nin birçok yerinden gelen ellinin üzerinde şair ve yazar katıldı. Salonda bulunan bütün dinleyicilere A Vahap Akbaş’ın toplu şiirler kitabı “İnşirah” ve vefatından sonra TYB’nin yayını olarak İbrahim Eryiğit’in hazırladığı “A.Vahap Akbaş Kitabı” ücretsiz olarak dağıtıldı.

Programda selamlama konuşması yapan Vali Deniz; “Şair ve Yazar Abdulvahap Akbaş’ın Batman için önemli bir değer olduğunu belirterek, “Bir toplum ve bir millet kendi değerlerine sahip çıkabildiği sürece varlığını sürdürür. Kendi kültür ve medeniyetine sahip çıkmayan toplumlar yok olmaya mahkumdur” diye konuştu.

“Toplumumuzun son dönemde en fazla ihtiyaç duyduğu en önemli erdemlerden bir tanesinin kardeşlik olduğunu, terör ve ötekileştirmenin insanı insanlık değerlerinden uzaklaştırmaya başlandığı bir dönemde yaşıyoruz. Medeniyet inşa ettiklerini sananlar toplumları sevgi, barış ve hoşgörüden uzaklaştırdılar. Bizim medeniyetimiz Mevlana’nın, Hacı Bektaşi Veli’nin, Ahmed-i Hani’nin sevgi, kardeşlik ve hoşgörü tohumları üzerine inşa edilmiştir. Bizim medeniyetimizin temelinde merhamet var, sevgi var, kardeşlik var, hoşgörü var. Medeniyetimizdeki bu zenginliğe sahip çıkmamız halinde her alanda daha da başarılı oluruz” şeklinde konuşmasını bitirdi.

Ödül töreni öncesi kısa birer konuşma yapan “A Vahap Akbaş Kitabı”nı hazırlayan İbrahim Eryiğit Akbaş için yazdığı şiiri okurken, Abdurrahman Adıyan ise Akbaş’ın bir şiirini okudu. Konuşmaların ardından şiir yarışmasında dereceye giren şairlere ödüllerini Vali Deniz ve merhum A Vahap Akbaş’ın eşi Mediha Akbaş’ın elinden aldılar.

Daha sonra Şair Şahin Mutlu’nun yönettiği “Şiirler de Kardeştir ve A Vahap Akbaş’ın Şiirlerinde Kardeşlik” konulu Panele konuşmacı olarak; Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, Şair Yazar Behçet Gülenay, Artuklu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Beyhan Kenter, Hülya Aslan ve Şehamettin Kuzucular katıldılar.

Panele Mehmet Doğan’ın konuşması ve Behçet Gülenay’ın duygusal paylaşımları damga vurdu.

Panelde ilk sözü alan Doğan; Şair ve Yazar A Vahap Akbaş’ın sanat hayatına ilişkin yaptıkları, Mehmet Âkif’in ve Safahat’ın anlaşılmasındaki rolüne dikkat çekti. “Çalışmaları Âkif'in kişiliği ile paralel olarak ele alınması gerekir” diyerek Akbaş'ın son zamanlarına kadar Mehmet Âkif üzerine çalışmaktan vazgeçmediğini, vefatından sonra da “Bir Hazan Devri Şairi: Mehmet Akif” adlı kitabının çıktığını hatırlattı. Akbaş’ı Mehmet Akif'in izinde millete hizmet eden bir şahsiyet olarak tanımlayarak, Akif için söylenen "Büyük adam olduğunu gizleyebilen adamlardandı" sözünün Akbaş için de söylenebileceğini, kişiliğindeki tevazudan dolayı yaptıklarının altını asla çizmediğini belirterek dili kullanmadaki mahareti, yurt dışı ve yurt içi edebiyat şölenlerinde yaşadıklarından anekdotlar aktardı.

Panelin son konuşmacısı Gülenay ise; edebiyat yolculuğunda Akbaş’ın örnek şahsiyeti, bize bıraktıkları, güzel ahlâkı, genç şair ve yazarlara yaklaşımı, Türk edebiyatına katkıları ve edebiyat anlayışını, edebiyattaki çok yönlülüğü, eğitimciliği, çocuklara olan sevgisi, bir dost olarak A.Vahap Akbaş ve vefatıyla ilgili hatıraları aktarırken duygusallaşması bütün salonda duygu dolu bir hava estirdi. Salondaki dinleyicilerin büyük bir bölümünün gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Son bölüm de ise; D Mehmet Doğan Akbaş’ın Sıla i rahime verdiği önemi "Ankara'dan Siirt'e Kültür Kervanı" programı kapsamında yolculukları esnasında Batman’a vardıklarında annesini ve dostlarını ziyaret etmek için kervandan ayrılışını anlattı. Çok yönlü ve değerli bu ismi yaşatmanın önemini vurguladı.

Panelden sonra Vali Deniz konuşmacıları tek tek kutladı. Toplantıda dile getirilen Vahab Akbaş’la ilgili şiir yarışmasının gelenekselleşmesi ve adının Batman’da bir okula verilmesi temennilerinin gerçekleşmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ın yapımı süren okullardan birine A. Vahap Akbaş isminin verilmesi için hazırlıklara başladığı öğrenildi.

Panel bitiminde TYB Şeref başkanı D. Mehmet Doğan, yazar Abdurrahman Adıyan, Van Şairler ve Yazarlar Birliği Başkanı Cihat Albayrak, Hayal Bilgisi Dergisi Yayın Yönetmeni Ayşe Albayrak ve Behçet Gülenay merhum A.Vahap Akbaş’ın mezarını ziyaret ettiler.