Şiirler Doğu Türkistan İçin Okundu

Açık Fikir Platformu’nun TYB İstanbul Şubesi’nde düzenlediği İlk Yurda Özlem Doğu Türkistan programında şiirler Doğu Türkistan için okundu.

Doğu Türkistan için kamuoyunda farkındalık oluşturmayı ve gençleri Uygur Türklerine yapılan baskı ve zulüm konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan Açık Fikir Platformu, TYB İstanbul Şubesi’nde İlk Yurda Özlem Doğu Türkistan programı gerçekleştirdi. İstanbul’daki kar yağışına rağmen büyük bir ilgiyle karşılanan programda, müzik dinletisi, sinevizyon gösterimi ve gençlerin sunumu eşliğinde usta ve genç şairler şiirlerini seslendirdiler. Etkinlikte A.Ali Ural’ın da "Cehennem Marka Palto" isimli şiirini seslendirdi.

Şiirlerimizi Doğu Türkistan’a adıyoruz

Programın açılışında konuşan ve Doğu Türkistan’da yaşanan insan kıyımına dikkat çeken Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı şunları söyledi:

“Doğu Türkistan davası maalesef sahipsiz bir davadır. 40 milyon mazlum kendi kaderine terk edilmiştir. Zalim Çin devleti, baskılarını artırarak asimilasyona devam etmektedir. Doğu Türkistanlılar hem soydaşımız, hem dindaşımız yani öz kardeşimizdir. Şimdi bize düşen her zamankinden daha çok onların yanında durmak, onların acılarına da kardeş olmaktır. Sesimizi daha gür çıkararak, sözümüzü yükselterek mazlumların yanında olduğumuzu tüm dünyaya ilan etmeliyiz. Doğu Türkistan meselesine, sadece meydanlara çıkıp mitinglerle değil, aynı zamanda kültürel eylemlerle de destek olmalıyız. Maalesef ülkemizde Uygur yazarların kitaplarının çevirisi yok denecek kadar az. Medeniyetlere merkez olmuş Türkistan’ın geçmişten günümüze yetiştirdiği âlimleri, arifleri, sahasında öncü olmuş şahsiyetleri tanıtmak ve anlatmak da bizim için önemli bir sorumluluktur. Doğu Türkistan’ı edebiyatta kültürel sahada gündeme getirmek için de mücadele vermemiz gerekiyor. Çünkü emperyalistler asimile edecekleri milletleri önce kültürlerinden kopararak asimile ediyor. Bu sebeple düzenlenen bu programlar, Doğu Türkistan mazlumları adına, ‘Yalnız değilsiniz, burada sizin için çarpan yürekler, size dua için açılan eller, özgürlüğünüz için haykıran diller var’ demiş oluyoruz. Şiirlerimizi Doğu Türkistan’a adıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”

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