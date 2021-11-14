Sincan İstasyonu 116. Kez Yollarda, Dergi, Yeni Çıkanlar

Sincan İstasyonu 116. Kez Yollarda, Dergi, Yeni Çıkanlar

Sincan İstasyonu 116. Kez Yollarda

14.11.2021 19:47 - Yeni Çıkanlar
Sincan İstasyonu 116. Kez Yollarda

İki aylık periyodlarla yayımlanan Sincan İstasyonu 116. sayısına ulaştı.

Abdülkadir Budak'ın yayın yönetmenliğini yaptığı dergi Kasım-Aralık 2021 sayısı Ayşe Kilimci'nin "Hikâyecinin hikâyesi", Semih Gümüş'ün "Zorunlu bir açıklama", Gültekin Tezcan'ın "Poetry filminin anlattıkları: Bir şiire nasıl varılır?" başlıklı yazıları derginin öne çıkanlarından.

Arife Kalender, Bilal Şen, Muzaffer Kale, Rahmi Emeç, Tataryen Lokman, Cihan Oğuz, Muzaffer Keten, Rıdvan Yıldız, Soner Demirbaş, Ali Koçak, Tunay Devrim, Nelis Hav, Naci Bahtiyar, Seçil Özcan, Eren Şahin, Cihan Adıyaman ve Cuma Duymaz bu sayının şairleri.

Sina Akyol, Aydın Afacan, Gültekin Emre, Hürriyet Yaşar, Recai Şeyhoğlu, Gözen Esmer, Ümit Yıldırım, Şahin Taş ve Halil İbrahim Özbay yazılarıyla Sincan İstasyonu'nda.

Harun Özmen bir öyküyle, Süveyda Sezgin bir kitap yazısıyla bu sayıda yer aldı.

Yazar: Yeni Çıkanlar - Yayın Tarihi: 14.11.2021 19:47 - Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 15:43

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