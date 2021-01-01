Sincan istasyonu Dergisi 111. Sayısı

Sincan istasyonu Dergisi 111. Sayısı

Sincan istasyonu Dergisi 111. Sayısı

01.01.2021 - Yeni Çıkanlar
Sincan istasyonu Dergisi 111. Sayısı

Abdülkadir Budak yönetiminde yayımlanmakta olan Sincan İstasyonu 14. yılına girdi.

Derginin Ocak-Şubat 2021 tarihli 111. sayısında Turgay Kantürk, Gültekin Emre, Ferruh Tunç, Cihan Oğuz, Hayati Baki, Ayşenur Öztürk, Hilmi Haşal, Mustafa Ruhi Şirin, Cem Savran, İbrahim Eroğlu, Aydan Yalçın, Soner Demirbaş, Kader Durmuş ve Süreyya Evren şiirleriyle; Jale Sancak, Aydın Afacan, Murat Üstübal, Ümit Yıldırım, Cuma Duymaz, Hürriyet Yaşar, Halil İbrahim Özbay, Cengiz Ekiz, Kemal Ateş, Yaşar Özmen, Bekir Doğanay, Emre Erol yazılarıyla yer aldı.

Dergide ayrıca Mehmet Mümtaz Tuzcu’nun bir öyküsü, Volkan Odabaş ve Cemil Okyay’ın eleştiri yazıları bulunuyor. Edebiyat dünyasına dair haberlerin de yer aldığı Sincan İstasyonu’na akabudak@gmail.com adresinden ulaşmak mümkün.

Yeni Çıkanlar - 01.01.2021
Etiketler : Dergi sincan istasyonu

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