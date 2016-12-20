Bu popüler ve uzmanlardan olumlu eleştiriler alan çalışma, akıl hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak için filmlerden yararlanıyor. Sinema, akıl hastalıklarını ve psikopatolojiyi öğrenmek için etkili bir araç olabilir. Özellikle de psikoloji, psikiyatri, sosyal hizmetler, edebiyat ve medya alanlarında eğitim alan öğrenciler için.

Sinema ve Akıl Sağlığı, kendilerini film tutkunu olarak tanımlayan deneyimli klinik psikologlar tarafından hazırlandı. Psikopatoloji hakkında, bir benzeri daha bulunamayacak kadar eğlenceli bir metin olarak adından söz ettirdi. Kitabın bu genişletilmiş baskısı, DSM-5 ve ICD-10 tanı ölçütlerine göre güncellendi.

Kitaptaki her bir bölüm, eleştirel düşünme sorularını, yazarın konuyla ilgili seçtiği en iyi 10 filmi, o bölümle ilgili yalnızca bir kitap ya da makale okuyacak kadar zamanınız varsa ne okuyabileceğinizi ve grup tartışmaları için konu önerilerini içeriyor. Genişletilmiş bu baskıda, filmlerin tam indeksini, tasnif edilmiş yaklaşık 1.500 filmlik bir listeyi, örnek ders içeriklerini bulabilirsiniz. Aynı zamanda,“En İyi 50 Kahraman ve 50 Kötü Adam,” filmlerdeki terapist rollerinin listesi, akıl hastalıkları ile ilgili filmlerde yer alan yanlış değerlendirmeler gibi büyüleyici ekleri de...

Kitaba Övgü

Wedding ve Nemiec, sinemanın sunduğu en iyi psikopatoloji örneklerini rahatlıkla okunan, dikkatle organize edilmiş bir başvuru kaynağı olan Sinema ve Akıl Sağlığı’nda topladılar. Bu çalışma, akıl hastalıklarının semptomlarını, birey, aile ve toplum üzerindeki etkilerini gösteren olmazsa olmaz bir kaynak. Yazarlar, yalnızca bu etkileri görselleştirmediler, aynı zamanda güncel tanı terminolojisini kullanarak zengin bir kaynak da sundular. Ayrıca örnek ders içeriği, grup tartışmaları için konular ve eleştirel düşünme alıştırmaları gibi öğrenmeye yardımcı araçlar daeklediler. Akademi, dersleri ve okutulan metinleri destekleyecek güncel örnekler seçmekte zorlanmayacaktır. Yazarlar, kapsamlı tasnif edilmiş bir film indeksi ve ilginç ekler sundular; filmle ilgili, izledikten sonra da filmi uzun süre öğrencilerin zihninde tutacak internet sayfaları önerdiler. Bu, akademinin her zaman kütüphanesinde bulundurmak isteyeceği bir kitap olacaktır. Mükemmel bir kaynak!

Dr. BarryAnton, 2015 Amerikan Psikoloji Birliği Başkanı