Söylenti Dergi'nin 6. Sayısı çıktı!

Edebiyat dünyasında web yayınıyla 2 yıldır bulunan Söylenti Dergi basılı olarak raflarda yerini alışının 1. Yılını kutluyor!

Kısa sürede oldukça kişiye ulaşan derginin genel yayın yönetmenliğini İlkan Balkan ve Nazlı Yaren Atabey üstleniyor. Editörlüğü de Tayfun Tatar ve Esra Namazcı paylaşıyor.

Söylenti Dergi 1. Yıl özel sayısında neler mi var?

Edgar Allan Poe incelemesiyle Esra Namazcı



Nilgün Marmara İncelemesiyle Aylin Akgün



Sevim Burak İncelemesiyle Dilan Yamaç



Kelime Köken İncelemesi



Aynadaki Sır Kitap İncelemesiyle Elmas Koçan



Şeker Portakalı Kitap İncelemesiyle Gaye Erten



Jehan Barbur Albüm İncelemesiyle Nazlı Hande Yüksel



Şiirleriyle; Nazlı Yaren Atabey, Tayfun Tatar,Özge Rençberoğlu, Hüseyin Kaymaz,Cebrail Yücel, Remzi Tutak, Dilhan Keskin,Mislina Bursal, Leyla Alataş, Görkem Çapar,



Hikayeleriyle; İlkan Balkan,Erdem Erol,Yiğit Türkcan Demirbozan, Gamze Topuz,Hilal Gürkan, Gün Semray,



Denemeleriyle; Fatma Eriş, Elifnur Güney, Erdi Akbulut, Enes Uygun, Füsun Yeke, Sena Özşirin,Gizem Şahin, F.Berna Uysal

Dergi, kapağında logolarında ve sosyal medyalarında da oldukça sık yer verdiği ve ilk üç kapağında da kullandığı Galata Kulesi'ne yer veriyor. Kapakta nostaljik bir hava yer alırken, Galata kelimesinin farklı dillerdeki yazımlarına da yer verilmiş. Ön ve arka kapak tasarımı İlkan Balkan'a ait olan dergi birinci yılında oldukça sıkı geliyor!

Söylenti Dergi'yi İstanbul'da Mephisto'lardan, Ankara'da Ardıç ve İmge Kitabevinden ve web sitesinden alabilirsiniz. Ayrıca Web Sitesinde 1 yıllık abonelik seçeneği de mevcut.