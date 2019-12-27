Suavi Kemal Yazgıç Neler Okuyor?

Sizin için kitap nedir?

Kitap benim mesleğim. Meslek, uğraş yahut iş belki de meşgale… Ne denirse densin küçük harfle başlasa da büyük harfle başlayan Kitap da olsa okunmak yani davet edilmek için yazılır ve yayınlanır. Benim kişisel hayatımda da kitap “evde büyümek” zorunda kalan bir çocuk için dışarı çıkabileceği tek kapı idi. O kapıyı hâlâ kullanmaya devam ediyorum.

Başucu kitabınız var mıdır?

Başucumda kitap yok maalesef. Ben kitabın ayağına giderim. Kitabın başucunda durmaya gayret ederim.

Tekrar tekrar okuduğunuz bir kitap var mıdır?

Rainer Maria Rilke'nin tek romanı olan Malte Laurids Brigge'nin Notları

Amelie Nothomb-Katilin Temizliği

Niccolo Machiavelli-Prens

Güray Süngü-İnsanın Acayip Kısa Tarihi

Douglas Adams-Otostopçunun Galaksi Rehberi

Kurt Vonnegut JR-Mezbaha No:5

Okumalarınızı neye göre belirliyorsunuz?

Yazı hayatım okuma hayatımı büyük ölçüde belirliyor. Onun dışında paşa gönül kriterlerim işliyor.

Bu aralar neler okuyorsunuz?

Kitap tanıtım yazısı yazmayı bıraktığımdan beri “eski” kitaplardayım. Elbette yeni kitaplar da okuyorum. En son Hasan Ali Toptaş-Kuşlar Yasına Gelir, Kerime Nadir-Romancının Dünyası, Fatih Baha Aydın-Karanlıkta, Sabahattin Ali-İçimizdeki Şeytan, Nobakov-Lolita, Güray Süngü-Az Kalan Gölge.