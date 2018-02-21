Suda Yanan Ayetlere Kısa Bir Bakış

Eğitimci Yazar Behçet Gülenay’ın, yakın tarihimizin derinliklerinde kalmış ‘’Sason İsyanı’’ diye bilenen olayı 1925’ten başlayarak çok partili döneme geçiş olan 1950’li yıllara kadar olan süreci cumhuriyet arşivindeki belgelerle destekleyerek yazdığı Suda Yanan Ayetler kitabında, bir isyanın derinliklerinde yatan çatışmanın romana uyarlandığını görmekteyiz.

Suda Yanan Ayetler kitabı, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yıllarca yapılan kıyıma halkın kıyamla bir karşı duruş gösterdiği, devletin hışmına uğrayan Dağ Kavmi’nin cesur ve yürekli başkaldırışını farklı düzlemlerde ele alır. Bu başkaldırışın romanın ilerleyişinde önemli bir rolü vardır. Fakat en çok da roman kahramanlarının anlatımda önemli işlev görür. İnsanlığın kurtuluşu için direnen, idealize edilmiş kahramanların Sason İsyanı’nın muhtemel zorluklarına karşı direnişinin yazarın dramatik anlatımıyla birleşmesi, okurun söz konusu kahramanlarla daha da yakınlık duymasını sağlar. Yazar böylelikle sadece saklı kalmış bir isyanın bilinmesini değil, romanın başından önemli bir kısmına kadar bu olayları yaşayan insanların yaşadığı ciddi değişimleri okurun zihninde onaylatma ihtiyacı duyar. Bir taraftan da okuru dış dünyaya, gerçek hayata çağıran ani değişimler ve kırılmalar vardır.

Romanın akış hızı bakımından sürükleyici yapıda olduğunu söylemek mümkündür. Romana hız kazandıran şey, yazarın akıcı üslubunun yanı sıra, isyan sırasında kahramanların ikilemlerinin, ölüm korkularının, öfkelerinin geleneksel bağlamdan çıkarak dirençli bir eyleme dönüşmesidir.

Baştan sona çok yerli bir duygu dünyasına seslenen romanda, olaylara yakın açıdan ve neden-sonuç bağı içinde bakmayı sağlayacak olanaklar sağlanmıştır. Yazar Behçet Gülenay, insanın yazgısını değiştirecek toplumsal eylemin gücüne olan inancını, romanın merkezine bir düşünce yapısı olarak oturtmuştur.

Sonuç olarak Yazar Behçet Gülenay’ın ‘’Suda Yanan Ayetler’’ kitabı, yakın tarihimizin sır perdesini bilgilendirici, açıklayıcı, kanıtlayıcı bir gözle aktarıp, bu izlenimlerden doğan açmazları işlemektedir. Tarihi bir gerçekliği gün yüzüne çıkarması sebebiyle de en çok okunan roman olmayı hak etmektedir.

Keyifli okumalar dilerim.



Kitabın adı: Suda Yanan Ayetler

Yazarı: Behçet Gülenay

Yayınevi: İbrişim Kitap / Temmuz 2017

Tür: Roman

Sayfa sayısı: 160