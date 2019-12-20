Sulhi Ceylan Neler Okuyor?

1- Sizin için kitap nedir?

Kitap, insana dokunma ve kendini görmenin bir türü. Kitap, insanı inşa eden geleneğin ve geleceğin sesi. Çoğu zaman bir hoca, bazen de bir sevgili. Ama en çok ufku gösteren çizgi. Sözün özü kitap insan, insan da kitap. Yeter ki okunabilsin!

2- Başucu kitabınız var mıdır?

Dönem dönem değişiyor başucu kitaplarım. Fususu’l-Hikem, Hikem-i Ataiyye, Ah’lar Ağacı, Ethica, Gülşen-i Raz kitapları için başucum kitaplarım diyebilirim. Ama bunlara yenilere ekleniyor.

3- Tekrar tekrar okuduğunuz bir kitap var mıdır?

Yukarıda saydım bu kitapları. Ama nedense hâlâ “o” kitabı bulamadığımı düşünüyorum. Sanki bir gün bir kitap okuyacağım ve her şey değişecekmiş gibi geliyor. Bu his beni dinamik tutuyor.

4- Okumalarınızı neye göre belirliyorsunuz?

Her insanın meyilli olduğu bir alan vardır. Mesele onu bulmak. Bulduktan sonra ise derinleşme başlar ki bu bir ömrü bile kaplayabilir.

5-Bu aralar neler okuyorsunuz?

Bu aralar mantık ve hikâye kuramı üzerine kitaplar okuyorum. İsim vermek gerekirse “Klasik Mantık”, “Bizi Biz Yapan Hikâyeler”, “Gerçeklik Açlığı: Bir Manifesto”, “Edebiyat Kuramları ve Eleştiri” vb.