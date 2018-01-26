Tahrir Dergisi 11. Sayısı Yayımlandı

Tahrir Dergisi’nin 11. sayısı yakın zamanda okuyucu ile buluştu.

Bu sayının ilk söyleşisinde Eyüp Tekin, Hayriye Ünal ile Türk şiiri ve dergiler üzerine bir sohbet gerçekleştirmiş. Hayriye Ünal; Rasim Özdenören’e, Dergâh Dergisi’ne, Mustafa Kutlu’ya, Ankara’ya ve neo-epik şiire dair dikkate değer şeyler söylemiş.

Taner Sarıtaş ise, öykücü Gökdemir İhsan’ı dergiye konuk etmiş. İhsan, ‘Hisseyab olmak isteyen için bir prospektüs dahi nice kıssalar içerir’ diyerek kendi edebiyat macerası ve deneysel edebiyata dair fikirlerini belirtmiş.

Bu sayıda dergiye, ‘Kıyıdan Ayrı Düşen’ adlı yeni bir bölüm de eklenmiş. Cengizhan Genç’in her sayıda bir genç şairi/yazarı konuk edeceği bu bölümün ilk ismi Ahmet Bahadır Sarıkaya olmuş.

Müzik Kutusu’nda Hüseyin Akın yazmış: ‘Şiir ağacının uzanılabilir dallarına müzik denir.’

Bu sayının şairleri; Ahmet Menteş, Hüseyin Gülaçar, İlker Gülbahar, Muhammed Münzevi, Murat Aydın, Salih Yıldırım, Sanem Güler, Seher Büyükuçar, Serdar Köse ve Ümit Köksal.

Seyed Hamid Reza Johari, Afshin Yadollahi’ye ait Yasak Meyve şiirini Tahrir 11 için çevirmiş.

Bu sayının öykücüleri ise; Burak Salih Selçuk, Deniz Kuday, Fatih Alibaz Dursun, Kevser Evsen, Mustafa Soyuer ve Yusuf Can Çakır. Kapağın hikâyesi ise Zeynep Altıntepe’ye ait.

Film Şeridi’inde Guy Ritchie ve oyunculuğu üzerine yazılmış Salih Yıldırım’a ait olan ve Tuba Ceylan’a ait Wall E. filmi üzerine yazılmış iki yazı var.

Duvar Pası bölümünün değişmez ikilisi yine Eda İşler ve İbrahim Aslaner. Eda İşler; Edgar Allen Poe ile, İbrahim Aslaner ise Gabriel Garcia Marquez ile intikam teması üzerinden paslaştı.

Ayrıca Muhammed Enes Çınar, Atasoy Müftüoğlu’nun Tarihin Taşrasında Yaşamak kitabına dair yazmış. Taner Sarıtaş da Hüseyin Cöntürk’ün Eleştirmeden Önce adlı kitabından hareketle eleştiri üzerine bir yazı kaleme almış.

Haybeye Mektuplar adlı bir diğer yeni bölümde ise Gülşen Funda Çelik kendi çektiği fotoğrafa not düşmüş.

Dergideki diğer yazıların sahipleri de Fatma Yelek Topkara, Lokman Baybars, Muhammed Enes Çınar ve Serhat Gök olmuş.