Tahrir Dergisi 7. Sayı

Tahrir Dergisi’nin 7. sayısı yakın zamanda okuyucuyla buluştu. Önceki sayılarda edebiyatçılarla söyleşen derginin bu sayıdaki söyleşi tercihi bir müzisyenden yana olmuş. Santurî Sedat Anar, müziğe nasıl başladığından ve müzik yaparken hangi kaynaklara yöneldiğine değin birçok şeyden bahsetmiş. Sedat Anar, “Benim bir sözüm vardır, her yerde söylerim zaten. Dünyanın en güzel sahnesi sokaktır ve en güzel dekoru ise çöp arabasıdır. Düşünsenize içinden çöp arabası bile geçen bir sahneyi. Her kesimden insana ulaşabiliyorsunuz.” diyor.

Bu sayıyla birlikte dergiye yeni bir bölüm de eklenmiş. Adı, Müzik Kutusu. Bu bölümün misafirleri dönüp dönüp dinledikleri, kendilerinde iz bırakan ve hatırası olan şarkıları anlatıyorlar. Müzisyen ve edebiyatçı Selçuk Küpçük, “Bende iz bırakan çoğu şarkının 1980’li ve 90’lı yılların eserleri olduğunu belirteyim.” diye başlayan doyurucu bir yazı kaleme almış.

Derginin bu sayıdaki şairleri Ahmet Menteş, Arif Mete, Beyhude Çağlar, Hüseyin Gülaçar, Mesut Ateş, Mustafa Işık, Salih Yıldırım ve Yavuz Erdem.

Öykücüler: Ali Atıf Yarısöz, Eda İşler, İbrahim Aslaner, Lokman Baybars ve Sedef Yılmaz.

Düz yazı türündeki diğer eser sahipleri ise; Fatma Yelek, Muhammed Enes Çınar, Selim Baki, Sema Güneş, Taner Sarıtaş, Tuba Ceylan, Uğur Çavdar, Zaynep Büşra Ünsal ve Ziya Başak.

Muhammed Enes Çınar, “Eğer bu yazının üzümünü yediyseniz, Allah sizi bağcısından emin kılsın.” diye noktaladığı yazısında, üzümü yiyenlerin bulamadıkları cevapları tartışıyor.

Selim Baki, Nuhan Nebi Çam’ın Yolcu ve Eşkıya kitabı üzerine; Sema Güneş, Bauman&Lyon’un Akışkan Gözetim kitabı üzerine; Taner Sarıtaş, Mustafa Kutlu’nun İyiler Ölmez kitabı üzerine; Ziya Başak da Kemal Kahramanoğlu’nun Modernliğin Gölgesinde Divan Şiiri kitabı üzerine birer yazı kaleme almışlar.

Tuba Ceylan, bu defa The Fall adlı filmi yazmış. Çeviri sayfasında da Muhammed Çelik, Mohsen Chavoshi’nin Sabır Taşı’nı tercüme etmiş. Derginin ön ve arka kapak fotoğrafları yine Mustafa Kılınç’a ait. Dergiye çizim ve fotoğraflarıyla destek olan diğer isimlerse Şerife Meral ve Furkan Ulaş Arslan.

Tahrir Anadolu’dan seslenmeye devam ediyor.

Dergiyi aşağıdaki mekânlardan temin edebilirsiniz.

Tokat / Romancı Sahaf ve Kitabevi

Konya / Hüner Kitabevi

Bursa / Seriyye Kitabevi

Elazığ / Tuğrul Kitabevi

İstanbul / Sahaflar Çarşısı26 Nolu Sahaf

İstanbul / Üsküdar Na-Dide

Eskişehir / İnsancıl Sahaf

Malatya / Fidan Kitabevi

Van / Star2000 Kitap

Kayseri / Akabe Kitabevi

Ankara / Siham Kitap Kafe

Ankara / Kurtuba Kitap Kahve

İstanbul / Üsküdar İskele Büfe

Hatay / Doğu Batı Kitabevi

Sivas / Dünyayı Kurtaran Kitabevi

Sakarya / Xir Kitabevi