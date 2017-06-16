Tahrir Dergisi 8. Sayısı Yayımlandı

Tahrir, 8. defa okuyucusuna “merhaba!” dedi.

Derginin bu sayısında İbrahim Aslaner, Aykut Ertuğrul ile söyleşti. Aykut Ertuğrul, “İyi öyküler daima anlattığı hikâyeye inanan yazarlara aittir.” diyerek önemli bir noktaya dikkat çekiyor.

Tokat dolaylarında gerçekleştirilen diğer söyleşide ise Hakkı Gülener, okuyucuya 85 yıllık ömrünün hülasasını geçiyor. Kendi diktiği ağacın gölgesi altında 70 yıldır boyacılık yapan Hakkı amca, “Ben bir şey anlamadım ömürden, anlayana aşk olsun." diyor.

Müzik Kutusu’nda Süleyman Unutmaz var ve Sana Müzikten Soruyorlar başlıklı bir yazı okuyucusunu bekliyor.

Bu sayının şairleri: Yavuz Erdem, Salih Yıldırım, Ebubekir Çağlar, Ahmet Menteş, Arif Mete, Burak Ataseven, Burak Demir, Firdevs Özdemir, Kazım Güler, Mert M. Sönmez ve Mustafa Işık.

Deneme/düz yazı türünde eser veren isimlerse şöyle: Ayşenur Karasu, Cansu Oğuz, Egemen Doğan, Fadime Ünal, Fatma Yelek, Hülya Tunçay, Muhammed Enes Çınar, Taner Sarıtaş, Uğur Çavdar ve Yusuf Erdem.

Sema Güneş, Eduardo Galeano'nun Aynalar'ını yazmış.

Tuba Ceylan, sinema yazılarına devam ediyor: Ceylan, bu sayıda Zaza Urushadze'nin yönetmenliğini yaptığı Mandalinalar filmine değinmiş.

Taner Sarıtaş, Hasan Özlen’in Kusursuz Talan isimli şiir kitabı hakkında bir yazı kaleme almış.

Bu sayıda Kapağın Hikâyesi, Ayşegül Karasu’dan.

Derginin diğer hikâyecileri ise: Hafize Çetin, Mustafa Bostan, Mustafa Soyuer ve Sedef Yılmaz.

Çizimler; Ebru Şen’e, Şerife Meral’e ve Cangül Ayık’a; kapak fotoğrafları ise yine Mustafa Kılınç’a ait.

Tahrir Tokat’tan seslenmeye, edebiyattaki ısrarına devam ediyor.