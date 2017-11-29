Tahrir Dergisi’nin 10. Sayısı Raflardaki Yerini Aldı

Derginin bu sayısında Eyüp Tekin, son dönem öyküsünün usta kalemlerinden Abdullah Harmancı ile söyleşti. Harmancı, sözlerine, “Bütün mesele kişinin namuslu olmasıdır” diyerek başlıyor.

Yerel söyleşide ise Furkan Ulaş Arslan, Tokat’ta saraçlığı devam ettiren son isimlerden Hüseyin Ölükaya ile kaybolmak üzere olan saraç mesleğine ve hayata dair samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

sayının şairleri: Merve Güler, Sümeyra Sıddık, Arif Mete, Meral Aydın, İsmail Turan, Murat Aydın, Muhammed Münzevi, Ümit Köksal ve Yavuz Erdem.

Hikâye türündeki eser sahipleri: Mustafa Soyuer, Mahmut Yıldırım, Mustafa Yazıcı ve Muhammed Işık.

Kapağın Hikâyesi ise Beyzanur Bekmez’e ait.

Duvar Pası bölümünde; Eda İşler, Kate Chopin’in Bir Saatin Öyküsü’nü; İbrahim Aslaner ise John Steinbeck’in Kasımpatları öyküsünü “kadın ve özgürlük” temalarında inceledi.

Film Şeridinde bu sayı Tuba Ceylan, yönetmen Rıdvan Yavuz ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Yavuz, “Filmlerimde hiç ödül almasaydım da kafamdakini anlatabilme mutluluğunu yine yaşardım.” diyor.

Salih Yıldırım ise Film Şeridi’nin geriye kalan sayfalarında Daniel Day-Lewis’in oyunculuğundan bahsederken, onun sinemayı bırakmasından dert yanıyor.

Kitaplık bölümünde Selim Baki, Zeynep Tenekeci’nin “İnsan Hatırlar” kitabı üzerine bir inceleme kaleme aldı.

Taner Sarıtaş, şiirin izini biraz gündemin dışına çıkarak İbrahim Aladağ’ın “Tek Kişilik Bir Oyun” kitabı üzerinden sürdü.

Sema Güneş de Spivak’ın Madun Konuşabilir mi? adlı kitabına değindi.

Ayrıca düz yazı türündeki diğer eserlerde;

Uğur Çavdar Maskeli Balo adındaki yazısında yüzümüzü aşındıran maskelerin bize ettiklerini anlatıyor. “Maskeler yüzümüzün yerini alır, onu yerinden eder ve artık bir yüzümüzün olduğundan söz edilemez.”

Taner Sarıtaş ise yazısında “Savaş çıkacak mı? Godot gelecek mi?” diye soruyor.

Okuma Notları bölümünü Uğur Çavdar hazırladı.