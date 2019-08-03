Temmuz Dergisinin 34. Sayısı Çıktı

Aylık edebiyat, sanat ve fikriyat dergisi Temmuz, 34. sayısıyla raflardaki yerini aldı. Derginin bu ayki sayısı da okuyucusunu zengin bir muhtevayla karşılıyor.

Ağustos sayısında kapağa etkileyici bir görselle birlikte Temîm el-Berğûtî’nin "Şimdi biz bu iki garibi koruyacağız/Güvercin tüyü ve evlerin en zayıfıyla/Bütün kılıçlardan." dizeleri taşınmış. “Sürgün İçin Vatan, Konuşmaya Devam Ettiği Dildir.” isimli giriş yazısında; göçler, sürgünler, hicretlerle dolu bu dünyada insanın ve toplumların trajedilerine değinilmiş.

Temmuz her zamanki gibi Üstad Hasan Aycın’ın bir çizgisi ile sayfalarını aralıyor. Ağustos sayısında birçok güzel şiire de yer verilmiş. Bu sayıya şiirleriyle katkı sunan şairler: Sıddıka Zeynep Bozkuş, Ali Emre, Mustafa Uçurum, Tunay Özer, Sabiha İclal Tiryaki, Nilüfer Zontul Aktaş, İsmail Söylemez, Ahmet Tepe, Tuncay Yerlikaya, Ahmet Can Altıok, Mehmet Gemci, Bahadır Tok, Mahmut Yavuz, Ahmet Ardıç, Osman Hasdemir, Yunus Çolakoğlu.

Temmuz’un bu sayısında öykü türünde de farklı hikâyeleri okuyucuyla buluşturan metinler yer alıyor. 34. sayıda öyküleriyle dergimizde yer alan isimler: Bünyamin Sevim, Deniz Burak, İdris Erdoğdu, Hakan Kaya, Furkan Duman, Hikmet Dündar, Mücahit Akıncı, Sefa Toprak.

Ağustos sayısında; Mehmet Mortaş “Kırılgan Kelimeler”, Kemal Kurak “Hayal Vakti…” başlığını taşıyan denemeleriyle yer alıyorlar.

Temmuz’un 34. sayısında kitap ve yazar değerlendirmeleri de yer almakta. Murat Koç “Doğu ve Batı Arasına Sıkışan Bir Düşünür” isimli çalışmasında Peyami Safa’nın yaşamını, düşüncelerini ve edebi anlayışını irdelemeye devam ediyor. Ali Emre “Kara Kitap’ta, Jules Verne’in ‘İnatçı Keraban’ıyla İlgili Bir Değini” isimli inceleme yazısında, Orhan Pamuk’un Kara Kitap isimli romanı bağlamında Jules Verne’in İnatçı Keraban eserine ve Melling’in bir gravürüne değinerek okuyucu eski Tophane Meydanı’nda gezintiye çıkarıyor.

“Ansiklopedist, Öğretmen ve Bilim Tarihçisi bir Âlim Taşköprülüzâde” başlığı altında Mustafa Yılmaz, Taşköprülüzâde’nin yaşamını ve eserlerini anlatıyor. Necmi Küçük “Kudüs Şairi Temîm el-Berğûtî” isimli yazısında Arap şair Berğûtî’yi tanıtıyor ve onun “Güvercin ve Örümcek” adlı şiirinin çevirisini sayfalarımıza taşıyor.

Temmuz’un Ağustos sayısında Peren Birsaygılı Mut, Filistinli sanatçıları, edebiyatçıları anlattığı, kendi imzasını taşıyan “Zeytin Ağaçlarının Arasında” isimli kitabının yazılış hikâyesini kaleme alıyor. Mehmet Akif Öztürk, Derviş Zaim’in “Rüyet” isimli romanını değerlendirdiği “Bir Hatıratın Peşinde Kesişen Hayatlar” isimli yazısıyla bu sayıya katkıda bulunuyor.

Yusuf Bilâl Aydeniz, “Bir Tavır Adamı Olarak İbrahim Tenekeci” isimli çalışmasında Tenekeci’nin yazılarını, edebi kişiliğini değerlendiriyor. Temmuz’un 34. sayısında İsmail Süphandağı, “Tanımlama ve Fark” başlığı altında, bu iki kavramın ayrıntılı epistemolojik incelemesini yapıyor.

Temmuz dergisi, son sayısında, şiirleriyle tanınan ve çeşitli dergilerde şiirleri yayımlanan Berat Bıyıklı ile yapılan kapsamlı bir röportajı sayfalarına taşıyor. "Berat Bıyıklı İle Şiir, Sanat ve Hayata Dair" başlığını taşıyan röportajda Ercan Ata’nın sorularına şairin verdiği ayrıntılı cevaplarla onun, edebiyat ve sanata dair düşünce dünyasını ve şiirle münasebetini tanıma imkânı buluyoruz.