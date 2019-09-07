Temmuz Dergisinin 35. Sayısı Çıktı

Aylık edebiyat, sanat ve fikriyat dergisi Temmuz’un 35. sayısı çıktı. Derginin Eylül sayısı zengin bir içerikle okuyucusunu karşılıyor.

Eylül sayısında kapağı süsleyen bir görselle birlikte ön kapağa "Sahte kanatlar takınıyor/Aklı yoran o kuzgun kuşlar." dizeleri taşınmış. Arka kapakta ise “İnsan gerçekten özgür olmak istiyorsa/bunu bir kez daha düşünmelidir” sözleri yer almakta. “İnsan: Bir Arayış” isimli giriş yazısında; yığınlar içinde insanın arayış trajedisine değinilmiş.

Temmuz her zamanki gibi Üstad Hasan Aycın’ın çarpıcı bir çizgisi ile sayfalarını aralıyor. Temmuz’un bu ayki başyazısında Mustafa Yılmaz insanın özgürlükle imtihanını “Hayalin Tenhasından Gerçeğin Karmaşasına Özgürlük” başlığı altına nakşetmiş. Eylül sayısında birçok güzel şiire de yer verilmiş. Bu sayıya şiirleriyle katkı sunan şairler: Ahmet Can Altıok, Ali Emre, Tunay Özer, Sıddıka Zeynep Bozkuş, Necati Atilla Soykan, Yavuz Balı, Tuncay Yerlikaya, Warsan Shire, Nilüfer Zontul Aktaş, Süheyla Turan, Şener İşleyen, Muhsin Küllüoğlu, Yunus Çolakoğlu, Halil Maraş, Kerem Yılmaz, Osman Sevim.

Temmuz’un 35. sayısında öykü türünde de farklı hikâyeleri okuyucuyla buluşturan metinler yer alıyor. Bu sayıda öyküleriyle dergimizde yer alan isimler: Serkan Akın, Ümit Köksal, Hakan Kaya, Sadullah Taşçı.

Eylül sayısında; Mehmet Mortaş “Eylül'e Giydirilmiş Hüzün”, Mücahit Akıncı “Avuç İçlerimde Yeşillik” ve Ercan Ata “Tatil Ama Nasıl?” isimli denemeleriyle yer alıyorlar.

Temmuz’un 35. sayısında kitap ve yazar değerlendirmeleri de yer almakta. Mehmet Akif Öztürk “Gitmek İnsanın İçinde Bir ‘Ah’ Gibi Taşınır” isimli çalışmasında Tuğba Doğan’ın Nefaset Lokantası romanını irdeliyor. Hüseyin Cömert “İkinci El Zaman: Kızıl İnsanın Sonu” isimli yazısında, gazeteci Svetlena Aleksiyeviç’in 2015 Nobel Edebiyat Ödüllü kitabı İkinci El Zaman’ı yorumluyor. Yusuf Alp “Yeni Bir Öykücülük Biçimi Olarak Metropol Mücahidi” başlığı altında Mustafa Everdi’nin Metropol Mücahidi adlı öykü kitabını okuyucuya tanıtıyor. Fatih Demir ise “Gerçeğin Olağanüstü Hali Masallar ve Masalın Biçimbilimi” adını verdiği yazısında Vladimir Propp’un masallar hakkında yaptığı derinlikli çalışmaları aktarıyor.

“Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı” başlığı altında Ali Emre, Nâzım Hikmet’in mezkur kitabını yazıldığı dönemin edebi-siyasi ortamını da göz önünde tutarak ayrıntılı biçimde analiz ediyor. Temmuz’un Eylül sayısında Peren Birsaygılı Mut, “Dr. Jivago'ya Açık Mektup” adlı mektup türünde yazdığı edebi metinle okuyucunun Dr. Jivago’yu, sanat anlayışını, yaşadığı dönemin atmosferini tanımasını sağlıyor.

Mustafa Bostan, Cenap Şahabettin’in 1921 Nisan’ında, Süs Haftalık Edebi Hanım Mecmuası’nda yayınlanan “Lakırdının Felsefesi” isimli yazısını Eylül sayısı için yayına hazırlamış. Erkam Kuşçu ise 35. sayı için “Good Night and Good Luck” isimli filmi “Medya, Hukuk, Adalet” üst başlığında masaya yatırmış.

Bu sayıda Kemal Kurak “Viran Oldu Bizim Sokaklar” isimli denemesinde yaşadığımız memleketin hızlı değişimini, birçok güzelliğin yerini betona, ruhsuz yapılara bırakmasını tartışıyor. Temmuz’un son sayfasında, Rus zulmüne karşı gitarı ile mücadele eden Çeçen direnişinin coşkulu sesi Şehid İmam Alim Sultan’ın Necmettin Asma tarafından çizilen güzel bir portresi yer alıyor.