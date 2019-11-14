TEMMUZ DERGİSİNİN 37. SAYISI ÇIKTI

Aylık edebiyat, sanat ve fikriyat dergisi Temmuz’un 37. sayısı çıktı. Derginin Kasım sayısı geçtiğimiz günlerde vefat eden merhum Nuri Pakdil’i merkeze alan bir içerikle okuyucusunun karşısına çıkıyor.

Kasım sayısının kapağında Necmettin Asma’nın çizdiği bir Nuri Pakdil portresi ve Pakdil’le anılan “Ne Mutlu Müslümanım Diyene!” sloganı yer alıyor. Arka kapağa da Pakdil’in meşhur reddiyesi olarak bilinen “Sevgili arkadaşlar! Hepinizi anti emperyalist, anti kapitalist, anti sosyalist, anti nazizst, en önemlisi de Türkiye özeline ait olmak üzere anti firavunist bilinçle selamlıyorum!” sözleri taşınmış. Bu sayının “Ölmenin Kardeşidir Sevmek” başlıklı giriş yazısında, büyük yangın çağlarında bir damla su taşımayı göze almış kahramanlara duyulan ihtiyaca vurgu yapılmış. Temmuz her zamanki gibi Üstad Hasan Aycın’ın etki bir çizgisi ile sayfalarını aralıyor.

Edebiyat Dergisi’nin ilk sayısında Nuri Pakdil imzasıyla yayımlanan “Kalemin Yükü” isimli yazı, Kasım sayısının başyazısı olarak yer almakta. 37. sayıda, Tuncay Yerlikaya “marş gibi yaşamak” isimli şiiriyle Pakdil’in hatırasını yâd ederken, Selahaddin Eş Çakırgil de “Bir ‘İnanç Eri’nin, Bir ‘Kalem Kalesi’nin, Nuri Pakdil’in Ardından…” isimli yazısıyla Pakdil’i daha yakından tanımamızı sağlıyor. Nuri Pakdil’le ilgili yazılara Mustafa Yılmaz “Devrimciler Şeker Kullanmaz Beyefendi!” başlıklı ufuk açıcı bir denemeyle katkı sunuyor. Mustafa Bostan, “Edebiyat Dergisi’ne Dair” isimli yazısında Pakdil’i ve ilk çıkardığı dergiyi ele alıyor. Temmuz, merhum Akif Emre’nin, Pakdil’i değerlendirdiği “Düşünen Kalem” başlıklı yazısını alıntılayarak iki değerli ismin hatıralarını sayfalarında canlı tutmaya çalışıyor. Ayrıca Nuri Pakdil’in Ebûbekir Sonumut müstearıyla yazdığı “rahman” isimli şiire de 37. sayıda yer veriliyor.

Kasım sayısında birçok güzel şiir de yer alıyor. Bu sayıya şiirleriyle katkı sunan şairler: Sıddıka Zeynep Bozkuş, Necati Atilla Soykan, Erol Yılmaz, Ahmet Kerim Artuk, Ahmet Can Altıok.

Temmuz’un 37. sayısında öykü türünde de farklı hikâyeleri okuyucuyla buluşturan metinler yer alıyor. Bu sayıda öyküleriyle dergimizde yer alan isimler: Şadi Kocabaş, Hilal Takmaz, Hikmet Dündar, Mücahit Akıncı, Muhsin Küllüoğlu, Şener İşleyen, Cihat Şit.

Kasım sayısında; Mehmet Mortaş “Obezite Kelimeler” ve Kemal Kurak “Göğün Kıymetini Bil!” isimli denemeleriyle yer alıyorlar. Temmuz’un 37. sayısında Murat Güzel, “Şiir Okuma Notları” adlı değerlendirmesinde, Türk şiirinin bir kesitine geniş bir açıyla bakmamızı sağlıyor.

Temmuz’un 37. sayısında kitap ve yazar değerlendirmeleri de yer almakta. Serkan Akın “Kurumuş Bir Çınarın Yaprağı: İvo Andriç” isimli çalışmasında, “Bosna tarihine tutulan bir dürbün” gibidir dediği Andriç’i yakından tanımamızı sağlıyor. Fatih Demir “Gözlerimiz Yanılıyor Olabilir mi?” başlığı altında John Berger’in “Görme Biçimleri” isimli kitabı bağlamında geniş ve ayrıntılı bir inceleme yazısına imza atıyor. Mehmet Akif Öztürk, “Yüz Günlük Bir Katliamın Öyküsü” adlı yazısında Lucas Bärfuss’un Ruanda katliamını anlattığı “Yüz Gün” isimli romanını tanıtıyor. Tunay Özer, Kasım sayısında şair Şadi Kocabaş’ın “Bir Yol Var Aramızda” isimli şiir kitabını Temmuz okurları için tahlil ediyor. Erkam Kuşçu ise bu sayı için Semih Kaplanoğlu’nun yeni üçlemesinin ilk kısmı “Bağlılık-Aslı” isimli filmi değerlendiriyor.

Temmuz dergisi, 37. sayısında; “Taşın Dediği” isimli öykü kitabı çok beğenilen Recep Kayalı ile öyküden edebiyat mahfillerine, yeni projelerine dair önemli mesajlar içeren kapsamlı bir röportajı sayfalarına taşıyor. “Ben Bir Öykü Kuşuyum” başlığını taşıyan röportajda Yusuf Alpaslan Özdemir’in sorularına Kayalı’nın verdiği ayrıntılı cevaplarla onun, edebiyat ve sanata dair düşünce dünyasını ve edebiyat dünyasıyla münasebetini tanıma imkânı buluyoruz.

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