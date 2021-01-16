Temmuz Dergisinin 50. Sayısı Çıktı!

Aylık edebiyat, sanat ve fikriyat dergisi Temmuz 50. sayısıyla raflardaki yerini aldı. Yeni yılın ilk sayısı “Ah, o beklemek! Uzun kelime.” başlığı ile çıktı. Edebiyat, sanat ve fikriyat alanlarında birçok türden eseri barındıran Temmuz’un bu sayısı 88 sayfa. Derginin arka kapağında Mustafa Nihat Ağacıkoğlu’nun “Yıl Yenisi” isimli şiirine yer verilmiş.

“Arayışlar Mevsiminin Çocuğu” başlıklı giriş yazısında; kendilerini erken bulup geç yitirenlerin hali ele alınmış. Ocak sayısının sayfaları Necmettin Asma’nın ince bir çizgisi ile aralanıyor. Bu sayıda birçok güzel şiir de yer alıyor. Temmuz’a şiirleriyle katkı sunan şairler: Hayrettin Orhanoğlu, Tayyib Atmaca, Tuncay Yerlikaya, Nurettin Durman, Halil İbrahim Karahan, Necati Atilla Soykan, Tunay Özer, Tahacan Karahüseyin, Muhammed Ekrem Çavuş, Ubade Osman, Rıdvan Kadir Yeşil, Veysel Göger, Nilüfer Zontul Aktaş.

Temmuz’un Ocak sayısında öykü türünde de farklı hikâyeleri okuyucuyla buluşturan metinler yer alıyor. Bu sayıda öyküleriyle dergimizde yer alan isimler: Mehmet Mortaş, Sadık Koç, Hikmet Dündar, Bahtiyar Sevim, Muhsin Küllüoğlu, Ümit Polat, Deniz Burak, Sıddıka Zeynep Bozkuş.

Derginin 50. sayısında Ali Emre, “Hak ve Hukukun Ses Sancağı: NECİP KİBAR” başlığı altında yakın zaman önce Rabbimize uğurladığımız İslami mücadelenin öncülerinden, büyüğümüz, abimiz merhum Necip Kibar’ın hatırasını yâd ediyor. Bu sayıda Murat Güzel, “Şiir Okuma Günlüğü” adlı emek mahsulü çalışmasını devam ettiriyor. Temmuz’un son sayısında Süleyman Ceran “Kutupalong’ta Bayram Sabahı” adlı yazısında, Arakanlıların sığındığı dünyanın en büyük mülteci kampı Kutupalong Kampı’na bir bayram vesilesiyle yaptığı seyahati ve orda yaşananlara dair tanıklığını anlatıyor.

Mustafa Kayapınar, bu sayıda, “Gül Yetiştiren Adam Filmini İzlemeyen Var mı?” isimli yazısında, Rasim Özdenören’in ekranlara ve perdeye aktarılan eserlerine, “Milli Sinema” serüvenine dair ayrıntılı malumatlara ve Özdenören’in en sinematografik öyküsü dediği Gül Yetiştiren Adam’ın sinemaya aktarılması gerektiğine dair değerlendirmelere yer veriyor. Tahir Günay, “Sultan Abdülaziz’in Son Fotoğrafı” başlıklı çalışmasında, bir darbeyle tahttan indirilen Sultan Abdülaziz’in yaşadığı drama ve bu ülkedeki darbe geleneğine dair ayrıntılı tahlillere imza atıyor. Mustafa Halil Aydın, “Fatih Döneminden Miras: Kürkçü Hanı” isimli araştırma yazısında bir tarihçi hassasiyetiyle İstanbul’un tarihine ışık tutuyor ve şehirdeki ilk Osmanlı kervansarayı olan Kürkçü Hanı’nı etraflıca tanımamızı sağlıyor.

Temmuz’un 50. Sayısında Kevser Çakır Demir “Bir Başkadır Netflix” isimli kapsamlı çalışmasında, Netflix platformunu ve son dönemlerde çokça tartışılan “Bir Başkadır” isimli diziyi her yönden masaya yatırıyor. Bu sayıda Mustafa Yılmaz, merhum babası Kazım Çavuş’un hikâyelerinden yola çıkarak Cumhuriyet sonrası Anadolu’dan İstanbul’a göçü, Anadolu toplumunun sosyal ve aile yapısını, kadim değerlerimizi, köklerimizi, zamanla yaşadığımız değişimi ve bunlara dair tanıklıklarını “Babamın Hikâyeleri” başlığı altında ele alıyor. Bu sayıda Peren Birsaygılı Mut, “Soylu Ruhumuz Irkçıdır” isimli yazısında Fransa’daki ırkçılığı, ayaklanmaları ve son dönemde zirve yapan İslamofobi’yi gündeme taşıyor.

Temmuz’un son sayısında kitap ve yazar değerlendirmelerine de yer verilmiş: Erhan Paşazade, “Tarihî Romancılığımızın İlk Üstadı: Alaaddin Paşazade Samih Fethi ya da Nam-ı Diğer M. Turhan Tan” isimli ayrıntılı yazıda, memleketteki tarihi romancılık hikâyesine ve bu türün öncülerinden Alaaddin Paşazade’nin önemli katkılarına yer veriyor. Mehmet Akif Öztürk, “Postmodern Bir Anlatının İçinde Kaybolmuş Bir Adam” başlığını attığı yazıda Ayhan Koç’un Cümle Göğün Mavisi isimli romanını tanıtıyor bizlere. Meryem Zelal Yerlikaya, “Varolmayan Şövalye Eserinde İd, Ego, Süperego” isimli yazısında, İtalo Calvino’nun eserini psikanalitik temelde kurgulayışını inceliyor. Musa Yaşaroğlu, “Dış Âlemden İç Âleme Bir Sefer” isimli inceleme yazısında, İbrahim Tenekeci’nin Uçuş Denemeleri isimli kitabını ele alıyor.

Kemal Kurak ise, “Bir Musalla Taşında” ismini verdiği yazısında, sonbahar ve musalla taşına dökülen sararmış yapraklar eşliğinde ölüme dair duyguları resmetmeye çalışıyor.