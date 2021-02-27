TEMMUZ DERGİSİNİN 51-52. SAYISI ÇIKTI!

“Ey azgın denizlere benzeyen dini çöl sessizliğine bürünmüş kardeşim! Senin denizin gerçekten özgür ve adaletli doğasını yitirip uysallaşmıştır. Donmuş ve kurumuştur. Bu denizde med ve cezir yoktur. Azgın dalgalar yoktur. Hiçbir gemi bu denizde yol alamaz. Sen de bu denizde batıp gitmektesin.”

Giriş yazısından

Aylık Edebiyat-Sanat-Fikriyat dergisi Temmuz’un Şubat-Mart 2021 tarihli 51-52. sayısı çıktı. Temmuz’un bu sayısında da birçok türde edebi esere, araştırma inceleme yazılarına, kitap ve yazar tanıtımlarına yer veriliyor. Dergide ayrıca Netflix’in son dönem popüler dizilerinden “Bir Başkadır” üzerine bir dosya da bulunuyor.

Dergi kapağında “Çünkü bu kez kalbinden vuracaklardı turnayı” sloganıyla yola çıkarken arka kapağında Halil İbrahim Karahan’a ait “insandan ümit kesilir, insan ki / kan donduran kara bir haberdir” dizeleri yer alıyor.

Derginin bu sayısında Ahmet Can Altıok, Aydan Algül, Deniz Burak, Hikmet Dündar, Mehmet Mortaş, Mustafa Yılmaz, Ömer Faruk Özdemir, Sadık Koç ve Serkan Akın hikâye ve deneme türünde örneklerle yer alırken İslam Ebu Şgeyr imzalı bir hikaye Muhammet Ekrem Çavuş’un çevirisi ile Temmuz okurlarının beğenisine sunuluyor.

Şiir türünde Abdulhamit Türk, Halil İbrahim Karahan, Hayrettin Orhanoğlu, Mustafa Halil Aydın, Sıddıka Zeynep Bozkuş, Tayyib Atmaca, Tunay Özer ve Tuncay Yerlikaya dergide yerlerini alıyor.

Murat Güzel, büyük emek vererek hazırladığı “Şiir Okuma Günlüğü” adlı çalışmasını bu sayıda da devam ettiriyor.

Kitap tahlil tarafında bu sayıda Ali Emre, Ali Öztürk, Mustafa Bostan ve Peren Birsaygılı Mut göze çarpıyor.

Dergideki dosya ise Süleyman Ceran’ın yönetiminde Abdullah Kasay, Fatih Peker, Murat Kaya, Mustafa Kayapınar, Selman Erturhan ve Tahir Günay tarafından işleniyor.

Temmuz Dergisi