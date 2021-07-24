TEMMUZ DERGİSİNİN 56. SAYISI ÇIKTI!

“Bir haykırıştır bu, Afrika’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Latin Amerika’ya, Kudüs’ten Kandahar’a, Şam’dan Buhara’ya, İstanbul’dan Bosna’ya, Erzurum’dan Konya’ya. Vermez yabana elini, koymaz arada öfkesini.

Çok Temmuz görülmüştür de böyle Temmuz görülmemiştir. Geceyi gündüz kılar, ateşi suya boğar. Demirin öfkesidir, kitabın bilgisi, yaşayışın dengesi. Yıldızlar toplar heybesinde. Çocuklara ay ışığı bağışlar.

Süt dişleridir bir varoluşun.

Bir selam kükremesidir, bir barış neşidesi. Zoru kolay kılan, nefret sevgiyle yıkan bir dua kulesidir. Bir kutlu devir müjdesidir, bir sahabe nefesi. Çok Temmuz görülmüştür de böyle bir Temmuz görülmemiştir.

Emeğin dilidir bu, duanın rahmeti, birliğin ve beraberliğin kılıcıdır. Salalarla kurulan minarelerden gök merdivenlerini yolak yapar. Buraklarla şenlenir.

Bir Temmuz haykırışıdır bu” (Giriş yazısından)

Aylık Edebiyat-Sanat-Fikriyat dergisi Temmuz’un, Temmuz 2021 tarihli 56. sayısı çıktı. Temmuz’un bu sayısında da birçok türde edebi esere, araştırma inceleme yazılarına, kitap ve yazar tanıtımlarına yer veriliyor.

Derginin bu sayısında Deniz Burak, Emir Ali Ergat, Mehmet Mortaş, Sadık Koç, Emrah Akdeniz, Özay Erdem ve Fatma Ünsal hikâye ve deneme türünde örneklerle yer alırken Rava Sünbül imzalı bir hikaye Muhammed Ekrem Çavuş’un çevirisi ile Temmuz okurlarının beğenisine sunuluyor.

Şiir türünde Mustafa Yılmaz, İmdat Akkoyun, Enes Batman, Erol Yılmaz, Muhammed Masum Başkut, Osman Çakan, Özlem Eylül Öz, Muhammed Ekrem Çavuş, Sıddıka Zeynep Bozkuş, Tunay Özer, Mehmet Sertpolat, Necati Atilla Soykan dergide yerlerini alıyor. Ayrıca bu sayıda Mehmet Hakkı Suçin’in tercüme ettiği Nuri El-Cerrah’ın bir şiiri de yer alıyor.

Murat Güzel, büyük emek vererek hazırladığı “Şiir Okuma Günlüğü” adlı çalışmasını bu sayıda da devam ettiriyor.

Kitap tahlil ve araştırma-incelem tarafında bu sayıda Ali Emre, Süleyman Ceran, Ahmet Yıldız, Tahir Günay, Murat Kaya ve Zeynep Yıldırım göze çarpıyor.