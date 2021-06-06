TEMMUZ DERGİSİ’NİN HAZİRAN 2021 SAYISI ÇIKTI!

Edebiyat, sanat ve fikriyat alanlarında birçok türden eseri barındıran Temmuz’un 55. sayısı çıktı. Temmuz Dergisi’nin Haziran sayısı önemli bir sinema ustasına, Salih Diriklik’e ayrılarak özel bir dosya şeklinde hazırlandı. Özel içeriğiyle 120 sayfa olarak basılan Temmuz’da araştırma-inceleme yazıları, şiir, deneme ve öykü türünde de eserler yer alıyor.

55. sayının sayfaları “Tarifi Olmayan Şeydir Acı” isimli giriş yazısıyla aralanıyor ve okuyucu yaranın tarihine doğru bir yolculuğa davet ediliyor. Peren Birsaygılı Mut bu sayıda “Dile Gel Ey Gazze” başlığı altında gündemden mülhem Gazze’nin direnişini, dirilişini, kararlılığını ve iradesini sert vurgularla hatırlatıyor. Murat Güzel, “Şiir Okuma Günlüğü” adlı, emek mahsulü çalışmasını bu sayıda da devam ettiriyor. Mehmet Mortaş ise bu sayıda “Kırık Kelimelerden Sızan Acılar” isimli denemesiyle yer alıyor. Haziran sayısında Oktay Altın tarafından çevirisi yapılan Nuri el-Cerrah imzalı “O Küçük İnsan Dağı - Sabra ve Şatilla Katliamından Bir Sayfa - 17 Eylül 1982 Günü” başlıklı, acılarla dolu sahici bir tanıklığın satırlara kazındığı çarpıcı bir yazı da yer alıyor.

Haziran sayısında birçok güzel şiir de yer alıyor. Bu sayıya şiirleriyle katkı sunan şairler: Nuri el-Cerrah (çev. Mehmet Hakkı Suçin), Hikmet Kızıl, Abdulhamit Türk, Mehmet Çelik, Ahmet Tepe, Sıddıka Zeynep Bozkuş, Mustafa Nihat Ağacıkoğlu, Necati Atilla Soykan.

Temmuz’un Haziran sayısında öykü türünde de farklı hikâyeleri okuyucuyla buluşturan metinler yer alıyor. Bu sayıda öyküleriyle dikkat çeken isimler: Sadık Koç, Mustafa Uçurum, Muhsin Küllüoğlu, Irmak Güneş.

- Sinemanın Müslüman Duruşlu Sakin Gücü Dr. Salih Diriklik

Temmuz Dergisi, 25 yıl önce sinemayı bırakıp uzlet köşesine çekilen önemli sinema insanı Salih Diriklik’i, hazırladığı “Sinemanın Müslüman Duruşlu Sakin Gücü Dr. Salih Diriklik” başlıklı bir özel sayı ile okuyucuya hatırlatma çabası içine giriyor.

Diriklik, yarım asır önce, henüz yirmili yaşlarının başında, Birleşen Yollar filmi üzerine yayınladığı yazı vesilesi ile Yücel Çakmaklı’nın asistanlığını yaparak profesyonel anlamda sinema dünyasına adım attı. Sinematek, Türk Film Arşivi gibi devedişi kuruluşların bulunduğu bir zaman diliminde öncülük ettiği MTTB Sinema Kulübü bünyesinde faaliyetler yürüttü. Bu marifetle başta Mesut Uçakan olmak üzere hem birçok önemli ismin senarist, yönetmen, sanat ve görüntü yönetmeni olarak sinema dünyasına adım atmasına vesile olan hem de düzenlediği açıkoturumlarla İslami duyarlıklı sinema meselesine devrin en önemli isim ve kuruluşlarının dikkatini çekerek gündeme yerleştiren ve ilk sinema kitabını da yazan Salih Diriklik yönetmen olarak ilk uzun metrajlı filmi olan Gençlik Köprüsü’nü o günlerde çekti.

Tıp fakültesinden mezun olmasına rağmen sonraki yıllarda da İslami endişeleri yansıtma uğruna sinemada dikenli, zahmetli bir yolculuğu göze alarak yaptığı film ve dizilerle “Müslüman duruşlu rafine bir sinema adamı” olduğunu ispat eden Diriklik, Fleşbek kitabı ile İslami endişeye sahip yapımların kendilerine yer bulamadığı taraflı sinema tarihi kitaplarına gerçek bir alternatif oluşturdu.

İdealist sinema insanı Salih Diriklik, yıllar içinde çektiği filmler, TV dizileri ve belgesellerle Milli Sinema akımının önemli simalarından, kendi tabiriyle İslami duyarlılıklı filmlerin en etkili teorisyenlerinden biri haline geldi. Sinema uğraşısının son yıllarında çektiği Danimarkalı Gelin dizisi çok tartışıldı, çok konuşuldu. Prensip sahibi oluşu, titizliği, nezaketi, çalışma disiplini ve tavizsiz duruşu ile tanınan, sinemaya dair yayınladığı inceleme ve araştırma kitapları bugün hala akademik araştırmalara referans olan Salih Diriklik, uzun yıllardır sürdürdüğü sessizliğini Temmuz Dergisi için sonlandırırken, Özel Sayı editörü Mustafa Kayapınar’la yaptığı uzun ve çok yönlü söyleşide “Dini hassasiyete sahip insan­ların film çekemeyeceğini, iyi sinemacı ola­mayacağını kimse iddia edemez. Ama önemli olan, piyasanın içine girince o şartlara ne ka­dar, ne oranda direnç göstereceği ve başlan­gıçtaki dini hassasiyetini ne düzeyde devam ettirebileceğidir.” diyerek hayati bir özeleştiride bulunuyor.

120 sayfalık hatırı sayılır bir hacme sahip olan dergide detaylı bir şekilde yeralan Salih Diriklik özel sayısına tanıdık pek çok sima yazılarıyla dahil oldu. Sinemamızın ağabeylerinden Elif Film’in sahibi Ali Osman Emirosmanoğlu ilerleyen yaşına rağmen 1970’li yılların sinema hareketliliğini yazarken; Diriklik’in yakın arkadaşı Mesut Uçakan ise sinema kariyerinin başlangıcındaki belirleyici rolü bağlamında kişisel ilişkilerini yazdı. Mustafa Kayapınar, Abdurrahman Dilipak, Hamza Türkmen, İsmail Güneş, İbrahim Sadri, Özcan Ünlü, Burçak Evren, İhsan Kabil ve Gülcan Tezcan, Mustafa Ablak, Şükrü Kamber, Yunus Güngör, Yasir Düzcan, Mustafa Topaloğlu, Abdulhamit Güler, Süleyman Ceran, Mehmet Gün, Hüseyin Akçalı, Hüseyin Öztürk, Kevser Çakır Demir ve Yusuf Ziya Gökçek de özel sayıya yazılarıyla dahil oldular. Biyografi, röportaj, hatıra, deneme ve inceleme başlıklarında eserlerin yer aldığı özel sayıda ilk kez gün yüzüne çıkan onlarca fotoğrafa da yer verildi. Sinema tarihi bağlamında önemli bir döneme ışık tutan arşiv niteliğindeki özel sayı, konu ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmalara referans olma potansiyeli de taşıyor.