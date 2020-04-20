Temmuz Dergisi’nin Nisan 2020 Sayısı Çıktı!

Aylık edebiyat, sanat ve fikriyat dergisi Temmuz’un 41. sayısı çıktı. Edebiyat, sanat ve fikriyat alanlarında birçok türden eseri barındıran Temmuz’un bu sayısı 80 sayfa. Nisan sayısında ön kapakta “Güzel, hakikatin gülümsemesidir.” sözleri yer almakta. Arka kapağa ise eş-Şâi’ru’l-Karevî’nin şu mısraları taşınmış: “Ne zamana değin dönüp duracağım ben/Ay gibi şu dünyanın etrafında/Benden kaçan mutluluk kuşlarını avlayarak/Bir avcı gibi.” Bu sayının “Aklın Fendi Aşkın Cengi” başlıklı giriş yazısında; aklın ve aşkın muhabbeti, aralarındaki ünsiyet ele alınmış.

sayının sayfaları Necmettin Asma’nın güzel bir çizgisi ile aralıyor. Nisan sayısında birçok güzel şiir de yer alıyor. Bu sayıya şiirleriyle katkı sunan şairler: Nurettin Durman, Tayyip Atmaca, Mustafa Halil Aydın, Mustafa Yılmaz, Sıdıka Zeynep Bozkuş, Tuncay Yerlikaya, Mehmet Akif Öztürk, Necati Atilla Soykan, Osman Sevim, Özlem Eylül, Rıdvan Yıldız, Muhammed Korkmaz, Ahmet Kerim Artuk, H. İbrahim Karahan, Elif Hilal Sayar, Abdulhamit Türk.

Temmuz’un Nisan sayısında öykü türünde de farklı hikâyeleri okuyucuyla buluşturan metinler yer alıyor. Bu sayıda öyküleriyle dergimizde yer alan isimler: İlker Doğan, Ümit Köksal, Hilal Takmaz, Muhsin Küllüoğlu, Kerem Yılmaz, Ali Rıza Kaşıkçı. Bu sayıda Muhammed Ekrem Çavuş’un çevirisiyle Cihan Seyyid İsa imzalı “Baş” isimli öykü de yer almakta.

Temmuz’un son sayısında İsmail Ceyran “Kimi Çorbacı Kimisi Irgâd, Kimi Ma'mûr Kimisi Ber-Bâd” adlı yazısında; ahlaktan bilgiye, adaletten iktisada geniş bir alanda ufuk açıcı ve derinlikli bir analize imza atıyor. Bu sayıda Murat Güzel, özenle hazırladığı “Şiir Okuma Günlüğü” adlı çalışmasını devam ettiriyor. Meryem Zelal Yerlikaya, “Evet İsyan” isimli yazısında İsmet Özel’in mezkûr şiirini ayrıntılı biçimde ele alıyor. Peren Birsaygılı Mut ise “24 Nisan: Tehcirin Unutulmuş Kahramanları” başlığı altında, Ermeni tehciri sırasında yaşanan bazı dramatik olayları aktarıyor.

Nisan sayısına Mehmet Mortaş “Kırgın Zaman Acıları”, Mustafa Uçurum “Korona Günlerinde; Eve Dön, Şarkıya Dön, Kalbine Dön” isimli denemeleriyle katkı sunuyorlar.

Temmuz’un son sayısında kitap ve yazar değerlendirmelerine de yer verilmiş: Mehmet Akif Öztürk, “Bir Delinin Son Çığlığı: Parçalanma Cioran Hakkında Birkaç Düşünce” başlığını attığı yazıda Cioran’ın Parçalanma isimli eserini tanıtıyor bizlere. Necmi Küçük, “Kur’an ve Peygamber Aşığı Bir Şair Reşîd Selîm el-Hûrî” isimli inceleme yazısında, şairin yaşamını inanç dünyasını ve şiirlerinden bazı örnekleri masaya yatırıyor. Serkan Akın, “Sönmeyen Ateş: Meşa Selimoviç” başlıklı yazısında, Selimoviç’in yaşadığı dönemin çarpıcı bir kesitini ve eserlerini ayrıntılarıyla ele alıyor. Bu sayıda Mücahit Akıncı’nın, Ersin Karaca’ya ait Sus Adası isimli eserinin yorumlandığı “Sus(kunluk) Adasında Bir Derviş” başlıklı yazısı da yer alıyor. 41. Sayıda, Annette Gordon-Reed’in, The New York Times’da yayımlanan “Kılıç Ve Kalkan: Malcolm X ve Martin Luther King Jr.’ın Devrimci Hayatları” adlı makalesi, Gökhan Ergöçün’ün çevirisiyle yer alıyor.

Kemal Kurak ise bu sayıda, “Bahar Günlüğü” ismini verdiği yazısında, tuttuğu günlüklerden bir demet sunuyor okuyucuya.