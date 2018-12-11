Temmuz’un Aralık 2018 Sayısı Çıktı!

Aylık edebiyat, sanat, fikriyat dergisi Temmuz’un Aralık sayısı okurları ile buluştu.

Edebiyat, sanat ve fikriyat alanlarında birçok türden eseri barındıran Temmuz’un 27. sayısı yine zengin bir muhtevaya sahip. Derginin Aralık sayısında kapağı “Andolsun! Soluk soluğa koşanlara.” sözleri ile çarpıcı bir görsel süslüyor. “Erdemin Egemenliği Yolunda” isimli giriş yazısında, insan ve erdem arasındaki direkt ilişkinin koşulları net biçimde bir kimlik vurgusuyla ele alınıyor.

Temmuz her zamanki gibi Üstad Hasan Aycın’ın güzel bir çizgisi ile sayfalarını aralıyor. Aralık sayısında Mustafa Yılmaz “Entelektüelin İhaneti - Edward Said İçin Güncel Bir Güzelleme” isimli denemesiyle yer alıyor. Derginin bu sayısında birçok güzel şiire de yer verilmiş. Bu sayıya şiirleriyle katkı sağlayan şairler: Umut Cemal, Ferhat Çiftçi, İsmail Söylemez, Kevser Evsen, Mehmet Akif Öztürk, Necati Atilla Soykan, Muhammed Korkmaz, Ümit Çiçekli, Nilüfer Zontul Aktaş, Zehra Elarslan, Osman Hasdemir, İmdat Akkoyun.

Bu sayıda öykü türünde hem farklı tekniklerle yazılmış eserler hem de çok değişik hikâyeleri barındıran metinler yer alıyor. 27. sayıya öyküleriyle katkı sunan yazarlar:T. S. Eliot, Canan Kancı, Kenan Yusuf, Deniz Burak, Merve Can, Tanju Kildiş, Oktay Güler, Ümit Köksal, Uğur Cumaoğlu.

Aralık sayısında Erdoğan Aydoğan “Yaralı Yazılar”, Mehmet Mortaş “Fırtına Öncesi Uçurum”, Davut Güner “Şuraya Okul Açılmış” ve Serkan Akın “Bir Felaketin Ardından” başlığını taşıyan denemeleriyle yer alıyorlar. Erkam Kuşçu “Hollywood’da Ötekileştirme” isimli yazısında Batı sinemasında ötekileştirme öğesini geniş bir arka planla irdeliyor.

Temmuz’un 27. sayısında kitap ve yazar değerlendirmeleri şu yazılarla yer alıyor: Mustafa Bostan, Aykut Ertuğrul’un Üç Gün Masalı isimli öyküsünü “Aykut Ertuğrul’dan Masalsı Bir Öykü” başlığı altında işliyor. Mehmet Akif Öztürk, “Gönlüm Hep Seni Arıyor, Neredesin Sen” isimli yazısında Tatar yazar Ayaz Ğıylecev’in Yara isimli romanını tanıtıyor. Recep Şeker Bağdatlı Abdurrahman Efendi’yi ve onun Brezilya’da İlk Müslümanlar-Brezilya Seyahatnâmesi isimli eserini ayrıntılı biçimde değerlendiriyor. Merve Can ise Zeynep Kahraman Füzün’ün ilk öykü kitabı Köz Yanılması’nı okuyucuya tanıtıyor.

Derginin son sayfaları Kemal Kurak imzalı “Eski Günler Hayalimden Gitmiyor” isimli yazıya ayrılmış. Kurak; İstanbul’un eski bir mahallesinde kendi yaşamından bir kesiti zamanı ve mekânı canlı kılarak bizlerle paylaşıyor.